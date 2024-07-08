HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti Grup Başkanvekili Güler’den sokak köpekleri açıklaması: 'Kuduz riski taşıyanların ötenazi yoluyla acı çektirmeden hayatlarına son vermek lazım'

AK Parti Grup Başkanvekili Güler’den sokak köpekleri açıklaması: 'Kuduz riski taşıyanların ötenazi yoluyla acı çektirmeden hayatlarına son vermek lazım'

08.07.2024 22:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifini hafta sonuna doğru Meclis Başkanlığına sunacaklarını belirtti. Güler, kuduz riski taşıyan ve bu nedenle barınakta kalma imkanı kalmayan hayvanların ötenazi ile hayatına son verilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Güler’den sokak köpekleri açıklaması: 'Kuduz riski taşıyanların ötenazi yoluyla acı çektirmeden hayatlarına son vermek lazım'

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, AK Parti Genel Merkezi'nde başıboş sokak köpeklerine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun sokak hayvanları konusunda toplumun her kesimi ile yapmış olduğu görüşmelerin tutanaklarını, raporlarını, konuşmaları kendilerine ilettiğini ve bir metin çalışması yaptıklarını hatırlattı.

"ÇOK NİTELİKLİ BARINAKLARA ALMAMIZ GEREKİYOR"

Güler, bugün de AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazırlanan metni sunduklarını belirterek, son birkaç rötuş yapacaklarını ve bu hafta içi muhalefet partisi grup başkanvekilleriyle görüşmek suretiyle hafta sonuna doğru Meclis Başkanlığına teklifi vereceklerini söyledi. Tekliflerinin 5199 sayılı Kanun'daki bazı maddelerde değişiklik içerdiğini ifade eden Güler, "Merak edilen hususlardan biri de şu. 5196 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunumuz var. Çünkü oradaki ifadeler ve düzenlemelerdeki durum da önem arz ediyor. Tabii şunu ifade etmek isteriz ki sokaklar son günlerde -özellikle Adana'daki evladımıza ben buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum- güvenli bir alan olarak tarif edilemez. Bunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Yani sokaklar hem hayvanlar hem insanlar için -bu konular da soğuktur, açlıktır, hastalıktır- güvenli alanlar değildir. Bizim bir yaşam alanı şekliyle köpeklerimizi, hayvanlarımızı daha korunaklı, daha güvenli alanlara almamız gerekiyor. Çok nitelikli barınaklara almamız gerekiyor. Bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığımızın, diğer bakanlarımızın güçlü desteğiyle hem barınakların imkanlarını arttırma hem ciddi bir kısırlaştırma, aşılama ve aynı zamanda sahiplendirme noktasında çok güçlü bir çalışma olacak” diye konuştu.

saa1111

"ÇOK ÖNEMLİ BİR KUDUZ RİSKİ VAR"

5196 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu'nun 9. maddesine değinen Güler, “Halihazırda şu anda bu kanun yürürlükte. 9. maddesi; kuduz riski taşıyan, rehabilite edilemeyecek şekilde azgınlaşmış ve barınaklarda diğer hayvanlara zarar veren ve bu hastalık riski noktasında barınakta kalma imkanı kalmayan hayvanların ötenazi ile hayatına son verilmesini emrediyor. Kanun şu anda var. Biz şimdi sokaklardan hayvanlarımızı barınaklara alıp hem kısırlaştırma, hem sahiplendirme hem de aşılama noktasında güçlü bir destek verirken, barınaklarda kalma imkanı kalmayan, hastalık taşıyan, hem hayvandan hayvana hem de hayvandan insana ciddi manada sağlık riski taşıyan, rehabilite edilme imkanı kalmamış ve çok farklı ırklardaki hayvanların barınaklarda da diğer hayvanlara zarar verdiğini görüyoruz. Aynı zamanda dediğimiz gibi çok önemli bir kuduz riski tehlikesi var. Dolayısıyla bunu da göz önüne almamız gerekiyor. Mutlaka bu süreçlerde o barınaklardaki yaşam kalitesinin niteliğinin arttırılması noktasında bizim tedbirler almamız lazım. O tedbirlerden biri de bu türden hayvanlarımıza acı çektirmeden, merhametimiz iklimine uygun olaraktan ötenazi yoluyla hayatlarına son vermek lazım” ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biden'ın sağlık durumuyla ilgili o belge ortaya çıktı! Defalarca Beyaz Saray'a gitmişBiden'ın sağlık durumuyla ilgili o belge ortaya çıktı! Defalarca Beyaz Saray'a gitmiş
Evini yakmaya çalışıp, 5.kattan atlamak istedi!Evini yakmaya çalışıp, 5.kattan atlamak istedi!
Yer: Ankara! Tekel bayisine pompalı tüfekle daldı! 'Önce şaka yapıyor sandık...'Yer: Ankara! Tekel bayisine pompalı tüfekle daldı! 'Önce şaka yapıyor sandık...'
Anahtar Kelimeler:
sokak hayvanları
En Çok Okunan Haberler
Almanlar Ferdi Kadıoğlu transferini duyurdu!

Almanlar Ferdi Kadıoğlu transferini duyurdu!

45 yıl sonra bir dönem sona erdi! Doğan Burda satıldı, Aydın Doğan medyadan tamamen çekildi

45 yıl sonra bir dönem sona erdi! Doğan Burda satıldı, Aydın Doğan medyadan tamamen çekildi

Yer: Ankara! Tekel bayisine pompalı tüfekle daldı! 'Önce şaka yapıyor sandık...'

Yer: Ankara! Tekel bayisine pompalı tüfekle daldı! 'Önce şaka yapıyor sandık...'

Biden'ın sağlık durumuyla ilgili o belge ortaya çıktı! Defalarca Beyaz Saray'a gitmiş

Biden'ın sağlık durumuyla ilgili o belge ortaya çıktı! Defalarca Beyaz Saray'a gitmiş

İYİ Parti'nin kurucularındandı, yeni partinin genel başkanı seçildi!

İYİ Parti'nin kurucularındandı, yeni partinin genel başkanı seçildi!

Suriyeli, Suriyeliyi Türkiye’de dolandırdı!

Suriyeli, Suriyeliyi Türkiye’de dolandırdı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.