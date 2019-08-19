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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.08.2019 12:53 | Son Güncelleme

"Belediye imkanlarını terör örgütü PKK'ya yardım için kullanan HDP'li belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden alınması hem hukuka hem de kamu vicdanına uygundur" - "CHP, siyasi ortaklarının terör suçunu örtmeye çalışmasın. HDP'li bu belediyeler boğazına kadar terör batağına batmıştır. Devletimiz, kim teröre bulaşmışsa hesabını soracaktır" - "Polisimizi, askerimizi, vatandaşlarımızı şehit eden, çocuk katili terör örgütü PKK'ya destek vermek, ne zamandan beri ifade özgürlüğü olmuştur?"

ALİ KEMAL AKAN/SİNAN USLU - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Belediye imkanlarını terör örgütü PKK'ya yardım için kullanan HDP'li belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden alınması hem hukuka hem de kamu vicdanına uygun bir işlem olmuştur." dedi.

Muş, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmeleri değerlendirdi.

"Belediye imkanlarını terör örgütü PKK'ya yardım için kullanan HDP'li belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden alınması hem hukuka hem de kamu vicdanına uygun bir işlem olmuştur." diyen Muş, söz konusu işlemin Anayasa'nın 127. maddesi ve Belediye Kanununun 45. ve 47. maddelerine uygun olduğunu belirtti.

Muş, devletin ilgili kurumları tarafından yapılan incelemelerde, HDP'li belediyelerde, terör örgütüyle iltisaklı olduğu için görevden atılan kişilere belediyede fiili görev verildiği, 'eşbaşkanlık' adı altında kanunda yeri olmayan bir uygulamayla seçilmemiş kişilere belediye başkanlığı yaptırıldığı, terör örgütüne eleman kazandırmak için propaganda yapıldığı, cadde, sokak, park, bahçelere terör örgütü mensuplarının isimlerinin verildiğinin görüldüğünü aktardı.

Belediye başkanlarının, bizzat kendilerinin terör örgütüyle iltisakı olduğuna dair soruşturma ve kovuşturmalar yürütülmüşken görevde kalmalarının hukuken mümkün olmadığına dikkati çeken Muş, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olan kişinin, PKK'nın ilk terör eylemi kabul edilen 1984 baskınının yıl dönümü etkinliğine de katıldığını dile getirdi. Mehmet Muş, bu kişinin belediye başkanlığı değil, terör örgütünün elemanlığını yaptığını vurguladı.

- "CHP'nin geldiği ibretlik durumu gözler önüne seriyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, siyasi ortakları HDP'ye sahip çıkarak PKK yandaşlarına değil de hükümete "darbeci-faşist" demesinin CHP'nin geldiği ibretlik durumu gözler önüne serdiğini ifade eden Muş, şunları kaydetti:

"Başka bir CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun HDP'li belediye başkanlarının yaptıklarına ifade özgürlüğü nitelendirmesinde bulunması da tam bir ihanettir.
Polisimizi, askerimizi, vatandaşlarımızı şehit eden, çocuk katili terör örgütü PKK'ya destek vermek, ne zamandan beri ifade özgürlüğü olmuştur? Teröristlere lojistik destek sağlamak ne zamandan beri insan hakları ve demokrasiyle eş tutulmaya başlanmıştır. Terör suçunu sadece kurşunu sıkan terörist değil ona o mermiyi tedarik eden, onu himaye edenler de işlemektedir.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK'ya destek veren bu belediye başkanlarına anında sahip çıkarak ve devletimize 'faşist' diyerek PKK'ya destek verenleri meşru göstermeye çalışmaktadır. PKK yandaşı HDP'lilerle kolkola geçen CHP Grup Başkanvekili, faşist-darbeci arıyorsa aynaya bakmalıdır. CHP'nin darbeci geçmişi ortadadır. Şimdi buna bir de terör yandaşlarına destek eklenmiştir. Kimse boş yere yaygara koparmaya kalkmasın. CHP siyasi ortaklarının terör suçunu örtmeye çalışmasın. HDP'li bu belediyeler boğazına kadar terör batağına batmıştır. Devletimiz, kim teröre bulaşmışsa hesabını soracaktır. CHP'nin bu terör yandaşlarına sahip çıkmasını da tarih kara bir leke olarak kaydetmiştir."

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