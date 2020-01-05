HABER
  4. AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Denizli Berberler Odası yöneticileriyle bir araya geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Denizli Berberler Odası yöneticileriyle bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2020 14:33 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Denizli Berberler Odası yöneticileriyle bir araya geldi

DENİZLİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf Odasını ziyaret etti.

Özkan, Sırakapılar Mahallesi'ndeki Oda'da Başkan İdris Ağılönü ve yöneticilerle görüştü, berberlerin sorunlarını dinledi.

Lonca ahlakının, Ahi kültürünün en net temsil edildiği meslek gruplarından birinin berberler olduğuna dikkati çeken Özkan, berberlik mesleğinin hiçbir zaman önemini yitirmeyeceğini, teknoloji gelişse de bir şekilde varlığını sürdüreceğini söyledi.

Özkan, meslek odalarından gelen önerileri her zaman dikkate aldıklarını dile getirdi.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında tıraş ve saç kesimi dışında da uygulamalar yapıldığını, yanlış uygulamalar neticesinde hizmet alanların sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabildiğini ifade eden Özkan, Oda'nın çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
Perinçek: Kasım Süleymani, insanlığın şehidiPerinçek: Kasım Süleymani, insanlığın şehidi
Ankara'dan 'Kasım Süleymani' iddiasına yalanlamaAnkara'dan 'Kasım Süleymani' iddiasına yalanlama
Anahtar Kelimeler:
ak parti berber Cahit Özkan kuaför Oda

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

'Ben sütyen bile takmıyorum'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Erdoğan ve Ruhani görüşmesinde ne konuşuldu? Ankara'dan o iddiaya yalanlama

Ankara'dan 'Kasım Süleymani' iddiasına yalanlama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

HDP önündeki eylemde bugün 125'inci gün

HDP önündeki eylemde bugün 125'inci gün

AK Parti Sözcüsü Çelik ve MSB'den 'şehit cenazesi' açıklaması

AK Parti ve MSB'den 'şehit cenazesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak cumhurbaşkanlarıyla görüştü

Erdoğan'dan peş peşe 'İran' telefonları!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü!

Ankara ile Moskova arasında kritik telefon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.