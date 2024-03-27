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  4. AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: CHP Genel Başkanı'na İstanbul'a giriş yasağı koymuşlar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: CHP Genel Başkanı'na İstanbul'a giriş yasağı koymuşlar

27.03.2024 00:39
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Kabaktepe "CHP Genel Başkanı'na İstanbul'a giriş yasağı koymuşlar. Sayın Özgür Özel’in seçim döneminde İstanbul’a geldiğini, miting yaptığını görmedik. İl binasının dışında İstanbul’da bir tane bile resmi yok." şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: CHP Genel Başkanı'na İstanbul'a giriş yasağı koymuşlar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında AK Parti'nin büyük İstanbul mitingi ve CHP ile ilgili açıklamalar yaptı. "CHP Genel Başkanı'nın da İstanbul’a giriş yasağı var." diyen Kabaktepe "Sayın Özgür Özel’in seçim döneminde İstanbul’a geldiğini, miting yaptığını toplantılara katıldığını görmedik. Sadece resimle giriş yasağını asmışlar. İl binasının dışında İstanbul’da bir tane bile resmi yok. Kendisi İstanbul'a gelemiyor. Genel Başkan gelmeden de bir miting yapmak herhalde doğru olmaz diye düşünüyorlar. CHP Genel Başkanı'na İstanbul'a giriş yasağı koymuşlar." dedi.

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"İŞARET FİŞEĞİ OLMUŞTUR"

Kabaktepe "CHP'nin bu tip ve benzeri söylemlerinin milletimizde bir karşılığı yok. Bizim mitingimizin kalabalığıyla ilgili söylediklerinin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. 22 yıllık AK Parti tarihimizde İstanbul'da yüzlerce miting yaptı. CHP'nin mitingleriyle karşılaştırdığımızda arada uçurum olduğu görülür. O mitingin oluşturduğu havanın tesirini kırabilmek için bir takım farklı cümleler kullanarak 24 Mart'ta oluşan heyecanın üstüne kimse örtemez. İşaret fişeği olmuştur" ifadelerini kullandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Osman Nuri Kabaktepe
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