HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti İzmir Milletvekili Bekle, intihar eden piyade er Sarmaşık'ın ailesini ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Bekle, intihar eden piyade er Sarmaşık'ın ailesini ziyaret etti

04.05.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, nöbetteyken intihar ettiği belirlenen piyade er Caner Sarmaşık'ın ailesini ziyaret etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Bekle, intihar eden piyade er Sarmaşık'ın ailesini ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Roman vatandaşlardan Caner Sarmaşık'ın ölümüyle ilgili çok ciddi şüphe ve iddiaların yer aldığı haberlerin kamuoyu gündemine geldiğini hatırlattı.

İddiaları dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Bekle, "Roman toplumu her zaman vatanına, milletine ve bayrağına bağlı olmuş; hiçbirisine halel getirmemiş; göz dikenin de karşısında çelik gibi durmuştur. Hiç kimse bunu ne sorgulayabilir ne de tek bir söz söyleyebilir. Konu ile bizzat ilgilenen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar başta olmak üzere devletimizin tüm birimlerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cemal Bekle, devletin ilgili kurumlarının konuyu bilgi ve belgeleriyle en kısa sürede çözüme kavuşturacağına inandığını aktardı.

MSB'den 'Piyade Er Caner Sarmaşık' açıklamasıMSB'den 'Piyade Er Caner Sarmaşık' açıklaması

MSB AÇIKLAMA YAPMIŞTI

MSB'den yapılan açıklamada, basında "Piyade Er Sarmaşık'ın ölümünün intihar değil, şüpheli bir ölüm olduğu" yönünde haberlerin yer aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "İlk bilgiler kapsamında, Piyade Er Caner Sarmaşık'ın 29 Nisan 2021 tarihinde nöbetteyken intihar ettiği belirlenmiştir. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat sonuçlanınca kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri yer almıştı. (AA-DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERErkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!Erkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!
Maske takmayı reddeden sağlık çalışanına para cezasıMaske takmayı reddeden sağlık çalışanına para cezası
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
İzmir AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte en çok ve en az vaka görülen iller

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte en çok ve en az vaka görülen iller

Şevket Çoruh'u görenler inanamadı! Bildiğiniz halini unutun

Şevket Çoruh'u görenler inanamadı! Bildiğiniz halini unutun

Cinsel yönelimiyle ilgili her detayı anlattı! 'Evimin bereketini kaçırdın'

Cinsel yönelimiyle ilgili her detayı anlattı! 'Evimin bereketini kaçırdın'

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.