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AK Parti Kütahya İl Başkanı Çetinbaş'ın iş yerine yapılan silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 12:33 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'ın sahibi olduğu beyaz eşya mağazasına pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Çetinbaş'ın Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan beyaz eşya mağazasına önceki gün gece saatlerinde pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Üçpınar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklanan Üçpınar'ın daha önce de benzer şekilde silahla ateş açma suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Önceki gün gece saatlerinde Çetinbaş'ın beyaz eşya mağazasına gelen bazı şahıslar, pompalı tüfekle 4 el ateş ederek otomobille kaçmıştı.

Olayı soruşturan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olaya karıştıkları iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına almıştı.

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AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş işyeri Kütahya silahlı saldırı

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