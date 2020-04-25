AK Parti’li Özkan’dan CHP'li Özel'in 'Soma' iddiasına yanıt

AK Parti’li Mehmet Ali Özkan, CHP’li Özgür Özel’in “Soma, koronavirüs salgını konusunda kırmızı alarm veriyor” açıklamalasına yanıt verdi.

"TÜM TEDBİRLERİ ALDIK"

Özkan, “Bugün bazı basın organlarında CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in Soma’daki maden işletmeleri ile ilgili gerçeklerden tamamen uzak, baştan sona yalanlarla dolu açıklamalarını okuduk. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile ilgili olarak ilk günden bu yana yapılmakta olan çalışmaları manipüle etmek, milletimizi yalan yanlış bilgilerle kandırmaya çalışmak için her gün bir CHP yöneticisinin yalanlarını izliyor, duyuyoruz. Demek ki bugünkü yalan nöbetinde sıra Özgür Özel’de imiş. Kovid-19 salgınının başladığı günden itibaren başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümetimizin aldığı kararlar tüm Türkiye’de olduğu gibi Soma’da da Manisa’mızın diğer ilçelerinde de titizlikle uygulanmaktadır. Soma’da kaymakamımız ve belediye başkanımız başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar gerek hükümetimizin öngördüğü gerekse yerelde ihtiyaç duyulan tüm tedbirleri almışlar ve bu güne kadar da titizlikle uygulamışlardır.