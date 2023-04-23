AK Parti milletvekili adayı Ferda Ertürk trafik kazası geçirdi! Dehşet anları kamerada

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yeni Denizli Caddesi üzerinde, A.E idaresindeki otomobil, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı.

Kazada, seçim gezisi için ilçeye giden AK Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı Ferda Ertürk ile isimleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi yaralandı. Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ERTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Ertürk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece teşkilatımızla bayramlaşma programımız esnasında Dinar-Sandıklı arasında geçirmiş olduğumuz trafik kazası nedeniyle şahsım ve beraberimizdeki heyette ve karşı araçta hiç birimizin sağlık durumunda hayati bir sıkıntı bulunmamaktadır. Arayan, soran, dualarıyla yanımızda olan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

Öte yandan kaza anı kameralara yansıdı.

(İHA)

