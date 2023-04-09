AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023! 28. dönem AK Parti milletvekili adayları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ak Parti milletvekili adayları listesi 9 Nisan 2023 Pazar günü internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslimine az bir süre kaldı. Ak Parti milletvekili adayları listesi merak edildi. Ak Parti milletvekilleri aday listesi için şu an açıklama gelmedi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

AK Parti milletvekili aday listesi henüz duyurulmadı. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'de yer alan bakanların 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday olmalarına yönelik soru üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"Hafta sonuna kadar bunları zaten kesinleştireceğiz. Kesinleştirdikten sonra da bunların açıklamalarını da inşallah büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içinde şöyle güzel bir törenle arkadaşlarımızın yerlerini, konumlarını, hatta listeyi malum vereceğiz. Bu liste de zaten Yüksek Seçim Kurulu'na verildikten sonra kim nerede hepsi ortaya çıkmış olacak. Kabinedeki arkadaşlarımızla ilgili çalışmalarımızı hala devam ettiriyoruz. Onları da netleştirdikten sonra açıklarsak daha isabetli olabilir. Çünkü her an her şey değişebiliyor."

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti milletvekili adayları listesi belli oluyor. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek.

