AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI kim? Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar... İstanbul, Ankara, İzmir il il AK Parti milletvekili adayları

AK Parti milletvekili adayları isim listesi merak konusu oldu. AK Parti milletvekili adayları listesi arama motorlarında araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek 2023 Türkiye genel seçimleri ile Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. döneminin 600 yeni üyesi belirlenecek. Listede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy yer almadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıradan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'den, Cumhurbaşkanı Yardımcıs Fuat Oktay ise Ankara 3. Bölgeden aday gösterildi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il AK Parti milletvekili adayları...
İşte 2023 seçimleri için AK Parti milletvekili adayları;
İstanbul 2. Bölge 1. Sıra- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş
Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri
Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)
Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var.
Ankara’dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.
Adıyaman 1. Sıra - Doç. Dr. Resul Kurt
Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu
Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci
Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik
Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen İsmail Ok
Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)
Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (TOGG Fabrikası’nın olduğu şehir)
Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)
Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu
İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay
İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan
İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu
İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen
İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
İzmir’den gazeteci yazar Şebnem Bursalı
İzmir’den Mehmet Ali Çelebi.
Enes Efendioğlu
Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin
Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Kocaeli 1. Sıra – Rektör Sadettin Hülagü
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya’dan listeye giren isimlerden.
Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu
Derya Yanık – Osmaniye 1.sıra
Mahmut Özer - Ordu 1
Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.
Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra
Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş
Mehmet Muş – Samsun
Adil Karaismailoğlu – Trabzon
Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra
Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra
Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra
Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra
Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra
Ömer Çelik – Adana 1. Sıra
Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra