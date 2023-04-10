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AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI kim? Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar... İstanbul, Ankara, İzmir il il AK Parti milletvekili adayları

10.04.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti milletvekili adayları dün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilen resmi evrağın ardından belli oldu. Kabine'de yer alan Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy'un aday listesinde yer almadı. Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıradan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'den, Fuat Oktay ise Ankara 3. Bölgeden aday gösterildi. Peki, 28. dönem AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il AK Parti milletvekili adayları...

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI kim? Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Hulusi Akar... İstanbul, Ankara, İzmir il il AK Parti milletvekili adayları

AK Parti milletvekili adayları isim listesi merak konusu oldu. AK Parti milletvekili adayları listesi arama motorlarında araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek 2023 Türkiye genel seçimleri ile Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. döneminin 600 yeni üyesi belirlenecek. Listede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy yer almadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıradan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'den, Cumhurbaşkanı Yardımcıs Fuat Oktay ise Ankara 3. Bölgeden aday gösterildi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il AK Parti milletvekili adayları...

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ!

İşte 2023 seçimleri için AK Parti milletvekili adayları;

İstanbul 2. Bölge 1. Sıra- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

SOYLU

Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş

Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri

Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)

Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var.

Ankara’dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.

Adıyaman 1. Sıra - Doç. Dr. Resul Kurt

Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu

CC

Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci

Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik

Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen İsmail Ok

Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)

Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala

Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (TOGG Fabrikası’nın olduğu şehir)

VARANK

Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)

Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

KURUM

İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu

İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay

İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan

İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu

İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen

İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

KASA

İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan

İzmir’den gazeteci yazar Şebnem Bursalı

İzmir’den Mehmet Ali Çelebi.

SFSF

Enes Efendioğlu

Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin

Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Kocaeli 1. Sıra – Rektör Sadettin Hülagü

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya’dan listeye giren isimlerden.

Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu

Derya Yanık – Osmaniye 1.sıra

Mahmut Özer - Ordu 1

Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.

Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra

NEBATİ

Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş

Mehmet Muş – Samsun

Adil Karaismailoğlu – Trabzon

Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra

FDGDFG

Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra

Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra

Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra

Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra

Ömer Çelik – Adana 1. Sıra

GFDHDFH

Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra

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