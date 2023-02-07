AK Parti Milletvekili Yakup Taş kimdir, kaç yaşındaydı? Yakup Taş depremde enkaz altında vefat etti!

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman merkezde, 9 katlı aile apartmanında depreme yakalandı. Taş, tamamen yıkılan binada son nefesini verdi. Bunun üzerine kim olduğu sorgulanmaya başlandı. Peki AK Parti Milletvekili Yakup Taş kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

YAKUP TAŞ KİMDİR?

16 Haziran 1959, Adıyaman doğumlu Yakup Taş, 64 yaşında hayatını kaybetti. Türk siyasetçi, iş insanı ve TBMM 27. Dönem AK Parti Adıyaman milletvekilidir. Ayrıca Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesidir.

Adıyaman'da zirai ve ticari alanlarda faaliyet gösterdi. Adıyaman Spor Kulübü başkanlığı ve Adıyaman Ziraat Odası yöneticiliği yapan Taş, evli ve altı çocuk babasıydı.



