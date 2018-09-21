AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin her seçim bölgesinde seçime gireceğini açıkladı. Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı devam ederken AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un iç politika konularına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ise dış gelişmelere ilişkin sunum yaptığını açıklayan Ömer Çelik, ABD ile ilişkiler, AB ülkeleri, Uzakdoğu ve Afrika'daki önemli gelişmelerle ilgili kapsamlı bir sunum yapıldığını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmesi olduğunu dile getiren Çelik, "Önümüzdeki dönemde Sosyal Politikalar Başkanlığı daha aktif bir şekilde sahada olacak. Hem seçim sürecine dönük çalışmaları sahada takip etmek bakımından hem de çeşitli sosyal kesimlerle daha çok buluşmak bakımından bunu gerçekleştirecekler." diye konuştu. Ömer Çelik, AK Parti Teşkilat Başkanlığı ile AK Parti Grup Başkanvekillerinin de sunumları olduğunu aktardı.

Partinin ilgili birimlerinin seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerini yaparak, hazırlıklarını gözden geçirdiğini kaydeden Çelik, MKYK üyelerinin de gözlemlerini, sahadaki durumu kapsamlı bir şekilde paylaştığını belirtti. - "AK Parti'nin seçime girmemesi gibi bir şey söz konusu olmaz" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde partisinin İstanbul'da aday göstermeyeceğine ilişkin açıklamasının hatırlatılması ve AK Parti'nin de böyle bir çalışması olup olmadığına yönelik bir soru üzerine Ömer Çelik, şöyle konuştu: "Uzun zamandır Türkiye'nin iktidar partisiyiz. Çok büyük bir örgüte, iddiaya sahibiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türkiye'nin birinci partisiyiz. Dolayısıyla her seçim bölgesinde, her ilde, her ilçede aday çıkaracak şekilde Genel Merkezimiz çalışmalarını sürdürüyor. Biz Türkiye'nin her tarafında iddialı bir partiyiz. Genel Merkezde bütün birimlerimiz, her seçim bölgesinde seçime girecek, o seçimlerde en yüksek başarıyı sağlayacak şekilde çalışmaları yürütür. Nitekim Genel Başkanımız tarafından teşkilatlarımıza verilen talimat da bu şekildedir. AK Parti'nin herhangi bir yerde seçim çalışması yapmaması, seçime girmemesi gibi bir şey söz konusu olmaz."

- "Cumhur İttifakı'na çok önem veriyoruz" Cumhur İttifakı'nın önem verilen siyasal bir mutabakat olduğuna işaret eden Çelik, "Türkiye'de hain darbe girişiminden sonra ortaya çıkan tabloda ülkemizin bekası, milli güvenliğimizin sağlanması, toplumsal birliğimizin güçlenmesi için birtakım siyasal ilkelerle ortaya çıkmış bir mutabakat... Cumhur İttifakı'na çok önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Vatandaştan gelen tepkilere bakıldığında Cumhur İttifakı'nın son derece olumlu karşılandığına dikkati çeken Ömer Çelik, buna yönelik toplumsal talebin devam ettiğini, dinamizminin arttığını söyledi. - "Çeşitli görüş ayrılıkları bunu savurmaz, sarsmaz" Cumhur İttifakı'na dönük ilkelerinin, siyasal duruşun, mutabakatın korunması konusunda titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çelik, "Nihayetinde iki parti söz konusudur ve pek çok konuda da ayrı görüşleri olabilir. Belli konularda ayrı görüşlerimiz olabiliyor. Mesela af meselesinde olduğu gibi... Bu meseleleri, Cumhur İttifakı'nın ilkesel mutabakatıyla karşılaştırmamak gerekiyor. Her siyasi meselede Cumhur İttifakı'nın sorgulanması diye bir şey söz konusu olmaz. Herkes, bunun ne kadar kıymetli, değerli olduğunun altını çiziyor. Çeşitli görüş ayrılıkları bunu savurmaz, sarsmaz. Bu ittifak bu şekilde yoluna devam ediyor." dedi.