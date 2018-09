AK Parti MKYK Toplantısı

Partinin ilgili birimlerinin seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerini yaparak, hazırlıklarını gözden geçirdiğini kaydeden Çelik, MKYK üyelerinin de gözlemlerini, sahadaki durumu kapsamlı bir şekilde paylaştığını belirtti.

- "AK Parti'nin seçime girmemesi gibi bir şey söz konusu olmaz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde partisinin İstanbul'da aday göstermeyeceğine ilişkin açıklamasının hatırlatılması ve AK Parti'nin de böyle bir çalışması olup olmadığına yönelik bir soru üzerine Ömer Çelik, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır Türkiye'nin iktidar partisiyiz. Çok büyük bir örgüte, iddiaya sahibiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türkiye'nin birinci partisiyiz. Dolayısıyla her seçim bölgesinde, her ilde, her ilçede aday çıkaracak şekilde Genel Merkezimiz çalışmalarını sürdürüyor. Biz Türkiye'nin her tarafında iddialı bir partiyiz. Genel Merkezde bütün birimlerimiz, her seçim bölgesinde seçime girecek, o seçimlerde en yüksek başarıyı sağlayacak şekilde çalışmaları yürütür. Nitekim Genel Başkanımız tarafından teşkilatlarımıza verilen talimat da bu şekildedir. AK Parti'nin herhangi bir yerde seçim çalışması yapmaması, seçime girmemesi gibi bir şey söz konusu olmaz."