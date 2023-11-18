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  4. AK Parti'nin acı günü! 35 yaşındaki Hatice Yıldırım hayatını kaybetti

AK Parti'nin acı günü! 35 yaşındaki Hatice Yıldırım hayatını kaybetti

18.11.2023 19:24 | Son Güncelleme:
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AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı 35 yaşındaki Hatice Yıldırım, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AK Parti'nin acı günü! 35 yaşındaki Hatice Yıldırım hayatını kaybetti

AK Parti Diyarbakır Başkanlığı'nda önceki dönem İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Hatice Yıldırım, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya sosyal medya hesabından konuyla yaptığı paylaşımda ''Önceki dönem Ak Parti Diyarbakır İl Kadın kolları başkan yardımcılığı görevinde bulunan Hatice yıldırım hanımın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allahtan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum.Mekanı cennet olsun inşallah'' ifadelerini kullandı.

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