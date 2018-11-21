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AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

SEÇİM HABERLERİ  | 21.11.2018 10:55 | Son Güncelleme

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı.

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, esnafla bir araya geldiği toplantıda, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Antalya'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi.

DHA'nın son dakika olarak geçtiği habere göre; Başkan Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının ise Menderes Türel olduğunu açıkladı.

MENDERES TÜREL KİMDİR?

menderes türel

Menderes Türel 11 Temmuz 1964 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra İngiltere'ye giden Türel, gazetecilik eğitimi aldı.

Memleketine döndükten sonra uzun süre gazeteci olarak çalıştı, mesleğindeki başarısından ötürü birçok ödüle layık görüldü.

Çeşitli basın ve yayın kuruluşları tarafından birçok kez yılın gazetecisi olarak ödüllendirildi. 1987 senesinde Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme dalında Türkiye’nin en iyi gazetecisi seçildi.

1992 senesinde, henüz 28 yaşındayken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine seçildi. Daha sonra 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999 tarihleri arasında ATSO Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini yürüttü.

9 Kasım 2001 tarihinde yapılan oda seçimlerinin ardından 14 Kasım 2001 tarihinde üstlendiği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 22 Ocak 2004 tarihine kadar sürdürdü. Bu tarihte, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı.

2004 Türkiye Yerel Seçimleri'nde Antalya Belediye Başkanı seçildi.

12 Haziran 2011 Genel Seçimleri'nde AK Parti Antalya 2. sıra Milletvekili adayı olarak TBMM'ye girdi.

30 Mart 2014 Türkiye Yerel Seçimleri'nde en yakın rakibi ve dönemin mevcut belediye başkanı CHP'li Mustafa Akaydın'ı 23 bin oy farkla geçerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir dönem aradan sonra tekrar seçildi.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Menderes Turel Antalya icin en dogru karar..chp lisi mhp lisi akplisi kesinlikle Türeli istiyoruz...particilikten zoyade hizmete oy verilir..Akp nin diger buyuksehir adaylari ne yapmis ne yapar bilemem ama Türel Antalyaya cidden seviye atlatti..
büyüksün başkan
artık 4 ay boyunca yok şunu aday yaptık yok bir daha değiştirdik bombayı patlattık. vs. vs cübbeliyi, mısırlıoğlunu hıyanet işleri başkanını da bir yerlere koyun bari. bunu da herkese söylemem....
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