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AK Parti'nin 'Büyükçekmece' iddialarına CHP'den 'Iğdır' yanıtı

SEÇİM HABERLERİ  | 11.04.2019 08:41 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Büyükçekmece'deki seçimde seçmen kayıtları üzerinden usulsüzlük yapıldığı açıklamalarına CHP'den yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Iğdır örneğini gündeme getirdi.

AK Parti'nin 'Büyükçekmece' iddialarına CHP'den 'Iğdır' yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, FOX TV'de Çalar Saat programında Büyükçekmece'deki usulsüzlük iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Erkek, Iğdır örneğini vererek, "YSK, 'Bunlara dayanarak seçimin iptalini isteyemezsin' diyor" ifadelerini kullandı.

Erkek'in açıklamaları şöyle:

Belediyede çalışan geçici işçi 18 Ocak'ta, seçimlerden iki ay önce tutuklandı. Görevlendirme ile gidiyor. Kaymakamlık istiyorsa vermek zorundasın. 12 Nisan 2017'de göreve başlıyor. Görev tanımı, nüfus kayıt örneği vermek, yerleşim yeri belgesi vermek. Bu kişinin adres kayıt sistemlerinde bazı usulsüzlükler yaptığı iddiası var. Seçmen kütükleri 31 Ocak'ta kesinleşti. İtirazlardan sonra son şeklini alan seçmen listeleri bir daha askıya çıkar. Onlar da yapılmış. Her şey bitmiş. YSK diyor ki, 'ben seçmen listelerini kesinleştirdikten sonra artık her şey bitmiştir' diyor. 'Bir usulsüzlük varsa bile o yolsuzluğu yapan kişiyi yargılarsın, o bir ceza sürecidir, beni ilgilendirmez' diyor, Iğdır'da yaşandı bu. 'Bunlara dayanarak seçimin iptalini isteyemezsin' diyor.


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