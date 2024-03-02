HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti'nin güçlü olduğu Ordu'da dikkat çeken anket sonucu! İYİ Parti adayı 2.5 puan önde çıktı

AK Parti'nin güçlü olduğu Ordu'da dikkat çeken anket sonucu! İYİ Parti adayı 2.5 puan önde çıktı

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
02.03.2024 00:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Mart ayı sonundaki seçimlere hazırlanırken anket şirketleri de son araştırmalarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. ORC Araştırma Şirketi'nin Ordu için yaptığı son ankette çıkan sonuç dikkat çekti. Anket sonucuna göre, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz'ın, Ordu Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Hilmi Güler'in 2.5 puan önünde olduğu açıklandı.

AK Parti'nin güçlü olduğu Ordu'da dikkat çeken anket sonucu! İYİ Parti adayı 2.5 puan önde çıktı

31 Mart yerel seçimlerine 28 gün kaldı. Türkiye 5 yıl sonra aynı tarihte yeniden sandık başında olacak. Özellikle büyükşehirlerdeki seçim yarışı merak konusu olurken, ORC Araştırma'nın Karadeniz illerindeki son anketleri de kamuoyu ile paylaşıldı.

ORDU ANKETİNDE İYİ PARTİ İLK SIRADA ÇIKTI

ORC Araştırma şirketi, AKP'nin kalesi olarak bilinen Ordu'da yapılan anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ordu anketinin sonuçlarına göre İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, AK Partili rakibi Hilmi Güler'in 2.5 puan önünde yer aldı. 24-27 Şubat tarihlerinde 1930 kişi ile yapılan anket sonuçlarında CHP'li Zekai Sana ise 3. sırada yer aldı. Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler, 2019'daki yerel seçimde yüzde 56,93 oy almıştı.

GHkxLSNXoAAVmYR

TRABZON

Trabzon için yapılan ankette AK Parti adayı Ahmet Metin Genç yüzde 43,9 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. CHP'nin adayı Hasan Süha Saral yüzde 20,6 , İYİ Parti adayı Muhammet Erkan'ın ise yüzde 15,5 oy oranı çıktı.

GHkwXspXwAASdkm

SAMSUN

Samsun anketinde ise AK Partili Halit Doğan yüzde 35,2 oy oranıyla ilk sırada yer aldığı, İYİ Partili Nilay Tüfekçi'nin yüzde 27,1'lik oyla ikinci sırada, CHP'li Cevat Öncü'nün ise yüzde 20,9'luk oyla üçüncü sırada yer aldığı açıklandı.

GHkw0JPWcAA2o0l
31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 ilin emniyet müdürü değişti! 4 ilin emniyet müdürü değişti!
ABD Başkanı Biden açıkladı: Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağızABD Başkanı Biden açıkladı: Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız
AK Parti itiraz etti! Parti değiştiren adayların adaylıkları düşürüldüAK Parti itiraz etti! Parti değiştiren adayların adaylıkları düşürüldü
Anahtar Kelimeler:
Ordu Samsun anket Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Kazı ekibi anlayabilmek için daha da derine kazdı...

Kazı ekibi anlayabilmek için daha da derine kazdı...

Eşinin soyunmasını istedi, kabul etmeyince külotlu çorabı kendi giyip yayın açtı!

Eşinin soyunmasını istedi, kabul etmeyince külotlu çorabı kendi giyip yayın açtı!

'At eyeri' yüzünden 13 yaşındaki çocuğu tüfekle vurarak öldürdü

'At eyeri' yüzünden 13 yaşındaki çocuğu tüfekle vurarak öldürdü

Üniversite hastanesinde silahlı saldırı! 2'si ağır çok sayıda yaralı

Üniversite hastanesinde silahlı saldırı! 2'si ağır çok sayıda yaralı

İspanyol basını Arda Güler'in yeni adresini sürpriz iddia olarak duyurdu!

İspanyol basını Arda Güler'in yeni adresini sürpriz iddia olarak duyurdu!

Tokat'ta heyelan felaketi köyü ikiye böldü!

Tokat'ta heyelan felaketi köyü ikiye böldü!

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.