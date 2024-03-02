AK Parti'nin güçlü olduğu Ordu'da dikkat çeken anket sonucu! İYİ Parti adayı 2.5 puan önde çıktı

31 Mart yerel seçimlerine 28 gün kaldı. Türkiye 5 yıl sonra aynı tarihte yeniden sandık başında olacak. Özellikle büyükşehirlerdeki seçim yarışı merak konusu olurken, ORC Araştırma'nın Karadeniz illerindeki son anketleri de kamuoyu ile paylaşıldı.

ORDU ANKETİNDE İYİ PARTİ İLK SIRADA ÇIKTI

ORC Araştırma şirketi, AKP'nin kalesi olarak bilinen Ordu'da yapılan anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ordu anketinin sonuçlarına göre İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, AK Partili rakibi Hilmi Güler'in 2.5 puan önünde yer aldı. 24-27 Şubat tarihlerinde 1930 kişi ile yapılan anket sonuçlarında CHP'li Zekai Sana ise 3. sırada yer aldı. Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler, 2019'daki yerel seçimde yüzde 56,93 oy almıştı.

TRABZON

Trabzon için yapılan ankette AK Parti adayı Ahmet Metin Genç yüzde 43,9 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. CHP'nin adayı Hasan Süha Saral yüzde 20,6 , İYİ Parti adayı Muhammet Erkan'ın ise yüzde 15,5 oy oranı çıktı.

Samsun anketinde ise AK Partili Halit Doğan yüzde 35,2 oy oranıyla ilk sırada yer aldığı, İYİ Partili Nilay Tüfekçi'nin yüzde 27,1'lik oyla ikinci sırada, CHP'li Cevat Öncü'nün ise yüzde 20,9'luk oyla üçüncü sırada yer aldığı açıklandı.



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