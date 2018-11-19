AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

Seçim 2019 yaklaşırken AK Parti'den aday olacak isimlerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir için iddialı isimler kulislerde konuşuluyor. Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, bugünkü 'AK Parti'nin sürpriz adayları' başlıklı yazısında o isimleri aktardı.

Acet, İstanbul için Süleyman Soylu isminin denkleme girdiğini, Ankara'da Mehmet Özhaseki'nin yerininin kesin gibi olduğunu ve İzmir'de ise sürpriz şekilde Nihat Hatipoğlu isminin gündemde olduğunu yazdı.

İşte Acet'in o yazısı;

Aday belirleme çalışmalarını yürüten üst komisyonda görev alan bir Genel Başkan Yardımcısı’na “Mevcut belediye başkanlarının ne kadarı değişiyor” diye sordum.

“Çok büyük bir değişim var. Ben bu kadarını söyleyeyim, sen arkasını doldur” diye karşılık verdi.

O halde, bildiklerimiz, öğrendiklerimiz üzerinden işin arkasını dolduralım.

Ak Parti’de aday belirleme çalışmaları yapılırken, ilgili yerleşim biriminde yaşayan insanların şehrin belediye başkanı hakkındaki düşüncelerini içeren anketlerden, tebdil-i kıyafetle yapılan teftişlere kadar çok farklı yöntemler uygulandı.