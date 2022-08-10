AK Parti'nin seçim şarkısı Orhan Gencebay'dan! İstanbul için hazırlandı

Seçim çalışmalarına hız veren AK Parti'de seçim şarkısı bile belli oldu. İstanbul'a bu seçim dönemi ayrı bir yoğunlaşmak isteyen ve çalışmalarına şimdiden başlayan AK Parti'de kampanya şarkısı belirlendi. AK Parti İstanbul’daki çalışmalar sırasında Orhan Gencebay’ın ‘Mevsim bahar olunca’ eserinin ‘İstanbul Kalbimizsin’ şeklinde yorumlandığı şarkısını kullanacak.

AK PARTİ'NİN İSTANBUL SEÇİM ŞARKISI ORHAN GENCEBAY'DAN

Şarkı ilk olarak AK Parti İstanbul sosyal medya hesaplarından bir kliple paylaşıldı.

Şarkının sözleri şöyle:

"İstanbul sen bizimsin, İstanbul kalbimizsin. Kardeşlikle yükselen gür sesimizsin. Seninle ay yıldızla, seninle bu vatanda. Umudun yeşerdiği hepimizin evisin. Aynı bağda bin çiçek, aynı yolda bir millet. Sözümüz geleceğe, İstanbul yüzün gülsün! Gönüller bir arada, dualar bir arada. Sana olan sevdamız bir ömür böyle sürsün. Milletle bir olunca, gönüller buluşunca. Sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel! Milletle bir olunca, gönüller buluşunca. Sevenler kavuşunca, Türkiye ne güzel!"





