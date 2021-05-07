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AK Parti'nin 'Yalan üretim merkezi' başlıklı animasyon filmi neden kaldırıldı? Hamza Dağ yanıtladı

07.05.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan 'Yalan üretim merkezi' başlıklı animasyon filminin kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Dağ, "Siyasette seviyeli muhalefetin oluşması için AK Parti olarak bir adım attık. Siyasette yalanın ulaştığı boyuta dikkat çektik. Maksat hasıl oldu" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Twitter hesabından çarşamba günü paylaşılan videonun kaldırılması merak konusu oldu. Yanıtı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ verdi.

AK Parti tarafından Salı günü "Yarın saat 14.00"te paylaşımı büyük merak uyandırmış çarşamba günü de CHP'yi hedef alan bir video yayınlanmıştı.

Bugün ise AK Parti'nin söz konusu videoyu sosyal medya hesabından kaldırıldığı görüldü.

Videonun neden kaldırıldığı merak edilirken resmi açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından yapıldı.

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İşte AK Partili Dağ'ın açıklaması:

"Siyasette seviyeli muhalefetin oluşması için AK Parti olarak bir adım attık. Siyasette yalanın ulaştığı boyuta dikkat çektik.
Maksat hasıl oldu.

Bundan sonrasında da bilgi ve belgeye dayalı, seviyenin korunduğu, aziz milletimize sadece gerçeklerle konuşacakları bir zemin istiyoruz.

Çünkü biz sadece gerçeklerle konuşuyoruz"


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AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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