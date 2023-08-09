AK Parti olağanüstü kongresi ne zaman? AK Parti olağanüstü kongresi hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni A takımını oluşturacak!

AK Parti olağanüstü kongresi için tarih belli oldu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti olağanüstü kongresi için tarih verdi. AK Parti yerel seçimlere yönelik yol haritasını belirledi. Parti içinde yapılan çalışmalarla belediye başkanlarının performansı tespit edilip kazanabilecek adaylar belirleniyor. İşte, AK Parti olağanüstü kongresinin tarihi...

AK PARTİ OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

AK Parti olağanüstü kongresine ilişkin detaylar belli oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ekimde kongremiz var, kongre sonrası bu çalışmalar başlar. Kesin tarih vermek çok mümkün değil ama bir önceki seçime bakarak kasım diyebiliriz. Önümüzdeki MKYK'da kararı alacağız. 7 Ekim'de kongremizi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz."

HAMZA DAĞ'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

NTV canlı yayınında konuşan Hamza Dağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Belediye başkanların performansı tespit ediliyor, gerekli hamlelerimizi yapacağız. Bu konuda tecrübeliyiz. Tamamı kasım başında belli olur diyemeyiz, kongreden sonra bu çalışmalara başlarız. Hangi adaylarla kazanabileceğimizin çalışması yapılıyor. Aday belirleme stratejimizin nasıl gelişeceği hakkında toplantılar yapıyoruz. Kasım ayının başları ve ortaları için adaylar için sahaya çıkma dönemi başlar.

5 yıldır Türkiye'nin nüfusunun yüzde ellisinden fazlasını yöneten ekip CHP ekibi. İstanbul, Ankara ve İzmir onlarda. Mart 2024 seçimleri o belediye başkanlarının karnesi olacak. İlk karneyi geçen sefer aldılar. Mayıs 2023'te millet sana söze inanmadı. Yapamadıkları ve yapmaya söz verip yapamadıkları üzerinden bir strateji belirlenecek. 5 senelik süreçte sadece şov ve reklam yaptılar. Büyükşehirlere ufacık bir katkı sunmadılar.

Deprem bölgesi ziyaretleri yapacağız. En yüksek oy aldığımız il ve ilçelerinde teşekkür ziyaretlerine başladık."

