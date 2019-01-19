AK Parti Samsun'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Mustafa Demir'i daha önce Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda partisinin 17 ilçe belediye başkan adayını duyurdu.

AK Parti, Samsun'da 19 Mayıs, Bafra, İlkadım, Kavak, Salıpazarı, Tekkeköy, Vezirköprü ve Yakakent olmak üzere 8 ilçede mevcut belediye başkanlarını yeniden aday olarak gösterdi.

AK Parti, Çarşamba, Terme ve Havza'da ilçe başkanlarını, Atakum'da ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'i aday olarak çıkardı.

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Asarcık ve Alaçam ilçelerinde aday göstermeyerek MHP'nin adaylarını destekleyecek.

Asarcık'ta Şerif Kılağuz, Alaçam'da ise İlyas Acar, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

AK Parti'nin Samsun'daki ilçe belediye başkan adayları şöyle:

19 Mayıs: Osman Topaloğlu

Atakum: Zihni Şahin

Ayvacık: Halil Kalaycı

Bafra: Hamit Kılıç

Canik: İbrahim Sandıkçı

Çarşamba: Halit Doğan

Havza: Sebahattin Özdemir

İlkadım: Erdoğan Tok

Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu

Ladik: Nurhan Yapıcı

Salıpazarı: Halil Akgün

Tekkeköy: Hasan Togar

Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis

Yakakent: Hüseyin Kıyma

Terme: Ali Kılıç

Toplantıda, MHP'den açıklanan belediye başkan adaylarının isimleri de şöyle:

Alaçam: İlyas Acar

Asarcık: Şerif Kılağuz

