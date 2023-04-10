AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı? 2023 AK Parti seçim beyannamesi ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

AK Parti seçim beyannamesi 14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken merak edildi. Türkiye Yüzyılı hedefiyle yola çıkan AK Parti seçim beyannamesi belli oluyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte AK Parti seçim beyannamesinin açıklanacağı tarih...

AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti seçim beyannamesi yarın (10 Nisan 2023 Salı) açıklanacak.

AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ NEREDE AÇIKLANACAK?

AK Parti seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan programda duyurulacak.

AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ İÇİN GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

AK Parti'nin seçim beyannamesi detayları paylaşılırken programda partinin milletvekili adayları da tanıtılacak. Progeamda AK Parti iktidarlarının hizmet ve icraatları ile davunma sanayiinden enerjiye, sağlıktan tarıma kadar yapılanlar aktarılacak.

Gençlere ve kadınlara yönelik mesajların yanı sıra, ekonomi, çevre, aile, dış politika, adalet ve özgürlük alanları da beyannama de önemli başlıklar olarak yer alacak

11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlerin yaraların sarılmasına yönelik adımlar vurgulanacak. Tören sade bir şekilde düzenlenecek.

