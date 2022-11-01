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AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu, Türk siyasi tarihinin en vahim iddiasına imza attı

01.11.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasının yankıları sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nın ardından bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den de açıklama geldi. CHP liderine çok sert tepki gösteren AK Partili Çelik, "Türk siyasi hayatının en vahim açıklamasını yaptı. Bu iftira alnına ömür boyu yapışacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu, Türk siyasi tarihinin en vahim iddiasına imza attı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin cari açığının uyuşturucu ticaretiyle kapatılmaya çalışıldığını iddia etmmesine peş peş peşe tepkiler geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir yalan makinesi, hakkında tazminat davası açacağız" ifadelerini kullanırken, bir açıklamada AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

"AÇIKÇA ÖZÜR DİLEMESİ GEREKMEKTEDİR"

AK Partili Çelik yaptığı açıklamada "Türk siyasi hayatının en vahim açıklamasını yaptı. Bu iftira alnına ömür boyu yapışacaktır. Bu son derece yakışıksız olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun polis ve jandarma teşkilatımızdan açıkça özür dilemesi gerekmektedir. TSK'ya atılan utanç verici iftira halkasının devamıdır bu." ifadelerini kullandı.

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MAHİR ÜNAL'IN GÖREVİNDEN AYRILMASI

Mahir Ünal'ın AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden ayrılmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Sayın Mahir Ünal’a bu zamana kadar yaptıklarından, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Özlem Zengin arkadaşımız aday gösterildi. Grup Başkanvekilliği için seçim çarşamba günü gerçekleşecek. Arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına Soylu'dan sert tepki Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına Soylu'dan sert tepki


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