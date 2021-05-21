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  4. AK Parti Sözcüsü Çelik: Muhabir kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Muhabir kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor

21.05.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili soru soran muhabir için, "AK Partimiz ve İçişleri Bakanımızla ilgili terör ve suç örgütlerinin ağzıyla konuşan AA muhabiri kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Muhabir kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Partimiz ve İçişleri Bakanımızla ilgili terör ve suç örgütlerinin ağzıyla konuşan AA muhabiri kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor. Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder." dedi.

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Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Bu dilin hangi terör şebekelerinin dili olduğunu iyi biliriz. Bunlarla mücadele etme konusunda kararlılığımız tamdır." ifadelerini kullandı.


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Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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