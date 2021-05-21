AK Parti Sözcüsü Çelik: Muhabir kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Partimiz ve İçişleri Bakanımızla ilgili terör ve suç örgütlerinin ağzıyla konuşan AA muhabiri kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor. Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder." dedi.

Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Bu dilin hangi terör şebekelerinin dili olduğunu iyi biliriz. Bunlarla mücadele etme konusunda kararlılığımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Ak Partimiz ve İçişleri Bakanımızla ilgili terör ve suç örgütlerinin ağzıyla konuşan AA muhabiri kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor. Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder. https://t.co/op9vUFt05w — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 21, 2021



