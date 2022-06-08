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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP'ye sert tepki: Bencil bir yaklaşım

08.06.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) raporu ile ilgili, "Eleştirdiği konularda Türkiye ile demokratik dayanışma üretmek yerine sadece eleştiri yapan bir yaklaşım sağlıklı değildir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP'ye sert tepki: Bencil bir yaklaşım

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) tavsiye kararı niteliğinde olan 2021 Yılı Türkiye Raporu ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli değerlendirmelerde bulundu.

Raporun gerçeklerden kopuk olduğunu vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Parlamentosu yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz bir Türkiye raporu hazırlamış. Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselesinde Yunan-Rum tezlerini esas alan bir yaklaşım sergilemişler.

AP göçmenler konusunda üstüne düşenleri yapmayan Avrupa ülkelerini eleştiren ve Türkiye’ye teşekkür eden bir tutum içinde olmalıdır. Ayrıca Türkiye’ye verdiği sözleri yerine getirmeyen AB kurumlarına dönük somut eylem planı önermelidir.

Eleştirdiği konularda Türkiye ile demokratik dayanışma üretmek yerine sadece Türkiye eleştirisi yapan bir yaklaşım sağlıklı değildir. Demokratik kavramları dar bir bakış açısıyla birer siyasi kaldıraç gibi kullanmak bencil bir yaklaşımdır.

AP demokrasi ve dış politika konularında diyalog ve ahde vefa temelinde somut demokratik dayanışma mekanizmaları üretmelidir. Sömürge komiseri diliyle yapılan bencil değerlendirmelerin bir anlamı yoktur.

Cumhurbaşkanımız AB tarafından Türkiye’ye verilen ve tutulmayan sözleri kapsamlı bir şekilde sık sık dile getirmektedir. AB kurumlarının sözlerini tutmayan bencil siyasetleri, Avrupa Parlementosu’nun öncelikli gündemi olmalıdır.

AP ciddi bir Türkiye raporu hazırlamak istiyorsa, AB tarafından Türkiye’ye verilen sözlerin neden tutulmadığını böyle bir raporun başlangıcına koymalıdır. AP bencil siyasetler yerine Türkiye’ye demokratik dayanışma ve ahde vefa temelinde diyalog önermelidir."

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