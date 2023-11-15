AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Filistin’in Bağımsızlık Günü için kutlama mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin’in Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Partili Çelik, "Bağımsızlık mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında durduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Partili Çelik'in paylaşımı şöyle;

"15 Kasım 1988'de bağımsızlığını ilan eden kardeş Filistin’in Bağımsızlık Gününü kutluyoruz.

Bağımsızlık mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında durduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.

Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye ve Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edeceğiz."









