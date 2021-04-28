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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Meral Akşener'e tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz

28.04.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in grup toplantısında yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız hakkında siyasi muhalefet kavramıyla asla bağdaşmayacak şekilde çirkin ifadeler kullanılması siyasi ahlakla bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Meral Akşener'e tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün İyi Parti Genel Başkanı Sn Akşener’in düzenlediği grup toplantısında, Sn Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri kınıyoruz. Sn Cumhurbaşkanımız hakkında siyasi muhalefet kavramıyla asla bağdaşmayacak şekilde çirkin ifadeler kullanılması siyasi ahlakla bağdaşmaz.

"Dış dünyada son zamanlarda Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırıların ana sebebi, Karabağ’da Azerbaycan’a verdiğimiz destek ile Türkiye’nin yakın bölgesindeki jeopolitik stratejisinde geri adım atmamasıdır. Keşke muhalefet adına konuşanlar bu husumet cephesinin parçası olmasaydı.

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"Dolayısıyla dış politikamızın bizi bu noktaya getirdiğini öne süren muhalefet, aslında milli çıkarlarımızdan vazgeçmeyi, geri adım atmayı teklif etmekte, dış politikada bağımlılığı bir politika olarak benimsiyor gözükmektedir.

"Cumhurbaşkanımızın Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini koruma konusunda tavizsiz ve kararlı olduğu izaha muhtaç değildir. Birileri bu konularda sadece husumet diliyle konuşurken, Cumhurbaşkanımız milletimizin diliyle en kararlı politikalara imza atmaktadır.

"MİLLETİMİZE VE TARİHE HAVALE EDİYORUZ"

"Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan çirkin ifadeler sadece Milletimize iftira atan dış çevrelere destek vermekten ibarettir. Milletimiz nezdinde bir hükmü ve değeri yoktur.

"Milletimize ve tarihimize yönelik iftiraya “ama”sız tepki gösteremeyen, sözde milliyetçilik adına milli çıkarlarımızdan vazgeçmemizi salık verenlerin tutumunu milletimize ve tarihe havale ediyoruz."


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Meral Akşener Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi İYİ Parti

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