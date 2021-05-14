AK Parti Sözcüsü'nden Avusturya Başbakanı'na sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmesine tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN SERT TEPKİ

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avusturya Başbakanı destek için İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çektirmiş. Avrupa'da İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve Erdoğan düşmanlığının sembolü olan bu şahıstır. Mazlumdan yana olmasını beklemek hayaldir. Zalimden yana olması ise siyasi pusulasıdır." ifadelerini kullandı.

Avusturya Başbakanı destek için İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çektirmiş. Avrupa’da İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve Erdoğan düşmanlığının sembolü olan bu şahıstır. Mazlumdan yana olmasını beklemek hayaldir. Zalimden yana olması ise siyasi pusulasıdır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 14, 2021

İBRAHİM KALIN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa’nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir" dedi.





