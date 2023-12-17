AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı! Erdoğan görüşleri kapalı zarfta aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sütlüce’de bulunan AK Parti İstanbul Başkanlığına gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada İstanbul’daki temayül yoklaması sonrası gerçekleştirilen toplantıda 3 Kademe İl Başkanları, İstanbul Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve ilçe başkanları ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yaptığı AK Parti'nin kritik toplantısıyla ilgili parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde;

İstanbul'da güçlü bir mekanizma çalıştırılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşleri kapalı zarfta aldı. Cumhurbaşkanımız 30'dan fazla arkadaşımızı dinledi. Bunlar seçim çalışmaları için bize yol gösterecektir. Çalışmalar aralık ayının sonuna kadar neticelenecektir.







