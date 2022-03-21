AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.30'da başladı ve 1 buçuk saat sürdü. Sözcü Çelik, kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:



Diyarbakır annelerine selamlarımızı iletiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun anneleri yanına davet etmesi için giden iki aile ile görüşmesi Diyarbakır anneleri ile görüşme diye sunulmuştur. Halbuki annelerle görüşmek Diyarbakır'ın annelerinin ayağına gitmektir.

KILIÇDAROĞLU'NUN DİYARBAKIR ZİYARETİ

Buradaki soru şudur; niçin annelerin ayağına gidilemiyor, vicdan nöbetine destek verilmiyor. TSK'nın operasyonu halkı ezmektir dendiğinde o genel başkan 'meşru operasyonlardır' diye niçin cevap vermiyor. Ne kadar demokrasiden, özgürlüklerden bahsederseniz bahsedin, teröre karşı bir tavrınız yoksa...

Sayın Cumhurbaşkanlığımızın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde hükümetimiz yaşlılarla ilgili pek çok şeyi hayata geçirdi. Bizim için son derece önemli konudur. Geçmişimizle geleceğimiz arasında hikmetli köprüleri onlar sayesinde kuruyoruz.

2016 yılında Yaşlı Destek Programı kapsamında yaşlıları kendi evlerinde, ailelerinin yanında geçirebileceği evde bakım hizmete alabilecek düzenlemeyi hayata geçirmiştik.

Buradaki irademiz güçlü şekilde devam ediyor. Bütün yaşlılarımızın yüksek kalitede hizmeti güvence altına alınmıştır. Büyüklerimize buradan hürmetlerimizi iletiyor, ellerinden öpüyoruz.

İslamofobi, İslam düşmanlığı ile 15 Mart mücadele günü olarak tarihe geçti. Yeni Zelanda'da bir katliam gerçekleşmişti. Burada bir Türk vatandaşı olan 51 kişiyi saygı ve rahmetle anıyoruz. BM Genel Kurulu 15 Mart Günü'nü 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' kabul etti."

ADANA'DAKİ OLAYLAR

Orantısız güç kullanılması hiçbir zaman kabul edilemez. Olaylar yaşandıktan sonra İçişleri Bakanlığımız, Valiliğimiz gerekli açıklamaları yapmıştır. Bu olayları 28 Şubat'a benzetmekte sistematik bir yalan ve iftira kampanyasıdır. "Orantısız güç kullanımı hükümetin politikasıdır" demek tam bir hezeyan. Topyekün emniyeti izan eden yaklaşımlar var bunları da reddediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

