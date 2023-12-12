AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten başıboş köpek sorunu açıklaması: Göz yumulması söz konusu değil, gerekli tedbirler alınacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda sunumlarda 2024 bütçemiz sunuldu ve kabul edildi. Gazze’deki hadiselerin aktarıldığı bir sunumda oldu. Cumhurbaşkanımız toplantı başında iç ve dış siyaseti değerlendirdi. Gerekli talimatları verdi. AK Parti her zamanki gibi seçimlere hazırlıklı bir partidir. Sitemlerimiz son derece yetkindir.

Dün üzücü bir olay oldu. Hepimiz çok üzüldük. Faruk Koca'nın eski milletvekilimiz olması sebebiyle bizim bu konuda bir değerlendirme yapmamız gerekiyordu. Bu fiili saldırı ile ilgi olarak bir disiplin suçu oluştuğu kanaati oluşmuştur. Bu hadiseden büyük üzüntü duyduğumuzu, sporda bunu mazur göremeyeceğimizi ifade ediyoruz. Bu fiili saldırıyla ilgili olarak bir disiplin suçu oluştuğu kanaati oluşmuştur. Parti tüzüğüne aykırı faaliyetlerde bulunulduğuna karar verilmiştir. MKYK tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir. Faruk Koca'nın partimizinden ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevki kararlaştırılmıştır.

ABD'YE İSRAİL ELEŞTİRİSİ

Biden yönetimi acil durum yetkisini kullanarak 14 bin tank mermisinin İsrail’e satışına onay verdi. Bütün bunlar İsrail’in kendisini savunma hakkı adı altında yapılıyor. ABD’de bir karar tasarısı kabul edildi. Karar tasarısına göre anti-siyonizim kavramı, anti-semitizme eşitmiş. Yani siz siyonizme karşıtlık gösterirseniz, Yahudi düşmanı oluyorsunuz. Bu kadar idraktan yoksun bir karar olabilir mi?

YUNANİSTAN

Sayın Cumhurbaşkanımızın, son olarak Atina’da ortaya koyduğu irade ve yaptığı açıklamalar önemlidir. Yunanistan’la komşuyuz, aramızdaki sorunları kendimiz çözebilecek diplomatik kapasiteye sahibiz. Bu coğrafyaya dışarıdan birileri müdahale ettiği zaman kimsenin yararına olmadığı açıktır.

AVRUPA BİRLİĞİ

Burada karışıklı ortak çıkardan, karşılıklı kazanmaktan bahsediliyor. Gümrük Birliği ve vize serbestisi çok önemlidir. Ama işin en tepesinde Türkiye’nin AB’ye tam üyelik perspektifi vardır. Fasılları açarsınız, tek tek fasılların içindekileri tartışırız. Ama yok olmuyorsa faslı kapatmazsınız. Şimdi hiç fasıl açmamak gibi bir perspektif, bu meseleleri konuşmayalım demektir.

SOKAK KÖPEKLERİ

Üzücü bir olay yaşandı, kardeşimize de ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu meselede bunların daha fazla olmasına göz yumulması söz konusu olmayacak gerekli tedbirler alınacak. Gayet insani hayvanların her türlü güvenliğini sağlayan, onların da iyi şartlarda olduğu ortamların oluşturulması gerekiyor. Doğru stratejilerle hem bakanlıkların hem de belediyelerin yapması gerekenler ele alınacak. Hayvanlar bizim rakibimiz değil, aynı kaderin parçasıyız.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA SORUN YOK"

Cumhur İttifakı’nda bir sorun söz konusu değil. AK Parti heyeti ile MHP heyeti arasında birçok görüşme yapıldı. Gayet anlayış ve ortak hedefe yönelik görüşmeler yapıldı. Heyetler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Son aşamaya gelindi.





