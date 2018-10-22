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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 15:14 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Merkez'de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına tepki gösteren Çelik, "Bahçeli'nin ifadeleri son derece yanlış. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ümraniye'deki metro açılışı sırasında afla ilgili olarak yaptığı açıklamalara MHP lideri Devlet Bahçeli'den bugün sert yanıt gelmişti. Bahçeli, 'Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP'yi uyuşturucuyla, uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır' ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten jet yanıt geldi. Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Çelik, Bahçeli'nin açıklamalarını 'nezaketsiz' bulduğunu söyleyerek 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim kırmızı çizgimizdir' dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Erdoğan direkt konuşan bir liderdir. Devrik cümlelerle ifade edilen politik süreçlere çok fazla yüz vermez direkt konuşmayı sever. Sayın MHP ve Bahçeli'yi işaret edecek olsaydı direkt MHP'yi ifade ederdi.

Taleplerin içinde bir tanesi uyuşturucu satıcılarının esasında kurban olduğu şeklindeki bir yaklaşımdır, sayın Cumhurbaşkanımızın kast ettiği budur. Burada bir mesaj vermektedir, geçit verilmeyeceğini söylemektedir. Burada MHP'ye bir şey söyleyecekse bunu MHP'yi zikrederek yapabilir. Bunu son derece anlaşılmaz bulduğumuzu ifade etmek isterim.

Burada isabetsiz ve itibarsız isnatlar şeklinde, fuzuli demogoji diye ifade eden cümleler var. AK Parti Genel Merkezi ve milletimizin tamamı bu ifadeleri reddedecektir. Cumhurbaşkanımızın siyasi basireti bütün dünyanın malumudur.

Bahçeli'nin ifadesinin sonunda şöyle sözler var. İhmal edilemeyecek sorumluluklar yüklemektedir ittifak. Bahçeli'nin kullandığı cümleler yüklenen sorumluluğa uygun olmamıştır.
Siyasi nezaketin gösterilmesi her iki taraf için de mükellefiyet yüklemektedir.

Bizim tarafımızdan şimdiye kadar kesinlikle sayın Bahçeli'ye MHP camiasına dönük olarak incitici bir ifade söylenmemiştir. Biz AK Parti'nin görüşünü ortaya koyuyoruz.
Biz hepimiz açık cümleler kuran insanlarız. Bir şey söyleyecek olsaydık bunu söylerdik. O günkü konuşması uyuşturucu satıcılarına karşı, uyuşturucu meselesindeki hassasiyetine yönelik bir yaklaşımdır. Açıklamalar Cumhur İttifakı'nın gerektirdiği nezakete uymamıştır. Umuyoruz bundan sonra bu meseleye saygı gösterilsin. Arkadaşlarımız bir telefon kadar yakındır. Esas olan siyasi nezaketi korumak milletin beklediği büyük işlere odaklanmaktır. İncitici cümlelerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim kırmızı çizgimizdir.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af teklifine ilişkin yaptığı ve MHP lideri Bahçeli'nin sert sözlerle eleştirdiği sözleri şöyle:

"Böyle bir şey olamaz. Şimdi birileri çıkarmış 'af'... Ne affı? Eğer benim mağdurum, mazlumun bu noktada 'tamam ben affettim' diyorsa, bu ayrı konu ama biz asla. O zaman adil bir iktidar olamazsınız. O zaman adaletle hükmeden bir iktidar olamazsınız."

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
yiyin birbirinizi ülkeyi sıfırlayan bitiren iki parti olarak tarihe geçtiniz
Bırakın bu ayak oyunlarını bu ülke sizin gibi üçkagıtçısını hiç görmedi dalavere yalan dolan hep sizde
kıvırmayın şimdi af isteyen mhp'den başka partimi var.
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