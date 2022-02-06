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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, HDP'li Hüda Kaya'ya sert tepki! "İnsanlık dışı ifadesini lanetliyoruz"

06.02.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın yaptığı bir paylaşım sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kaya’ya sert tepki gösterdi. HDP'li Kaya, Twitter hesabından “Dilerim geçmiş olmasın” paylaşımında bulunmasının ardından paylaşımı silip “Değer verdiğim insanların hatırına Tweet'imi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım" açıklamasını yaptı. Çelik ise Kaya’ya gösterdiği tepkide “Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz.” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, HDP'li Hüda Kaya'ya sert tepki! "İnsanlık dışı ifadesini lanetliyoruz"

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Twitter hesabından yaptığı "Dilerim geçmiş olmasın" açıklaması tepkilere neden oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'li Kaya'nın açıklamasına ilişkin Twitter hesabından şunları kaydetti:

"İNSANLIK DIŞI İFADESİNİ LANETLİYORUZ"

"Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz. Masum insanları öldüren terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu. En temel insani değerlerden yoksun, katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir bu. Buna karşı hukuki ve siyasi en kararlı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."

HÜDA KAYA SÖZ KONUSU PAYLAŞIMI SİLDİ

Hüda Kaya, gelen çok sayıda tepkinin üzerine paylaşımını sildi. Kaya, yaptığı ikinci paylaşımda, "Değer verdiğim insanların hatırına Tweet'imi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım" dedi. (DHA)

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