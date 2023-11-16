AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: "Hezeyanları suçlarını örtbas etme çabası"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki gösterdi.

Çelik, “Eli kanlı İsrail yönetiminin başbakanı Netanyahu’nun ve bakan Eli Cohen’in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan hezeyanları, birgün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır.” ifadelerini kullandı.

İşte Ömer Çelik'in o açıklamaları:

"İsrail yönetimi, binlerce sivil kadın ve çocuğu katlederek; camileri, kiliseleri ve hastaneleri yıkarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen suçlara bulaşmıştır.

Eli kanlı İsrail Yönetiminin Başbakanı Netanyahu’nun ve Bakan Eli Cohen’in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hezeyanları, birgün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır.

Cumhurbaşkanımız insanlık onurunu ayakta tutan ve insani değerleri kararlılıkla savunan bir siyaset izlemektedir. Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir."

İsrail yönetimi, binlerce sivil kadın ve çocuğu katlederek; camileri, kiliseleri ve hastaneleri yıkarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen suçlara bulaşmıştır.



Eli kanlı İsrail Yönetiminin Başbakanı Netanyahu’nun ve Bakan Eli Cohen’in, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ı… — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 16, 2023







