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  4. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 19:21 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Macron, kendi sahamızda, Mavi Vatan'ımızda kırmızı çizgi ilan ediyorsa, biz o kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz. " açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Çelik'in açıklamasından satır başları:

Terörle mücadele konusunda kahramanlarımız canlarını feda ediyor. Mekanları cennet olsun. 3 Eylül’de başlayan Diyarbakır annelerinin nöbeti 3 Eylül’de 1. yılını dolduruyor. Ailelerin bir kısmı evlatlarına kavuştu, diğerleri de kavuşmaya devam ediyor. Bütün annelerinin ellerinden öpüyoruz.

GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ

Ender rast gelebilecek felaket söz konusuydu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaraların sarılması için insan üstü mücadele yapıldı. Kapanan 118 köy yolunun tamamı açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile 24 milyonluk kaynak sağlandı. Giresun'da böyle bir felaketin daha yaşanmaması için 1 milyar 290 milyonluk yeni proje hayat geçirilecek.

MALAZGİRT VE 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI

Geçtiğimiz günlerde milletimiz için önemli günleri kutladık. Malazgirt ve 30 Ağustos zaferleri. Malazgirt ve 30 Ağustos’ta aynı mesajın verildiğini görürüz. Bir tanesinde buraya geldiğimiz diğerinde ise buraya geldiğimiz ve gitmeyeceğimiz mesajı verildi. Üzücü olan bayramların yarıştırılması. İçişleri Bakanlığı’nın bunu yasakladığı gibi şeyler söylendi, bunlar yalandır. Bu yalanlar hızlı şekilde oluşturuluyor ve yayılıyor. Bir fitne şebekesi bunları yayıyor. Kovid çerçevesinde diğer bayramlarda hangi tedbirler uygulandıysa, 30 Ağustos’ta da uygulandı.

DEAŞ'LA MÜCADELE

Türkiye DEAŞ ile mücadelede operasyonlara destek veren ülkedir. Türkiye bu mücadelede sınır içi ve dışı olmak üzere operasyonlarına devam ediyor. DEAŞ'ın Türkiye emirinn yakalanmasında bir çok bilgi ele geçirildi.Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyoruz. DEAŞ ile mücadele, insanlık adına yapılan bir mücadeledir

SALGINDA UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

21 Eylül'de aşamaları olarak eğitime geçilmesi planlanıyor. Sorunlarla ilgili EBA destek noktaları açıldı. Bilgisayar temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor.

'BİZ O KIRMIZI ÇİZGİYİ MACRON'A AYNEN İADE EDERİZ'

Yunanistan bugün için Doğu Akdeniz'de bir korsan devlettir, boyunu aşan işlere kalkışıyor. Çalışmaları kıta sahanlığımız içerisinde deniz yetki alanlarımızda yürütüyoruz, Yunanistan'ı ilgilendiren hiçbir konu yok. Macron, kendi sahamızda, Mavi Vatan'ımızda kırmızı çizgi ilan ediyorsa, biz o kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz.

BARIŞ ATAY'A SALDIRI

Bazı meselelerde üslubumuzu korumaya çalışıyoruz, Kişiselleştirmek istemiyoruz. CHP sözcüsü, sayın Bakanımıza atama memuru diyor. Birisi saygısız üslupla İçişleri Bakanına saldıracak ama İçişleri Bakanımız kişilik haklarını koruduğu için 'saldırıyı kışkırtıyor' olacak, böyle saçma sapan bir denklem kurulabilir mi?

KILIÇDAROĞLU’NDAN TEST İSTENDİĞİ İDDİASI

(Adli yıl açılışında CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan koronavirüs tersti istendiği iddiası)Bu tip toplantılarda katılım söz konusu olduğunda test yaptırılır. Test yaptırmak katıldığınız topluluğa saygınızı gösterir.


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