AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

İşte Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar;

Trump'ın Kudüs konusundaki yanlış değerlendirmesinin cesaretlendireceğini söyledik. Netanyahu kendi saldırganlığına uygun şekilde davranıyor. Saldırmadığı bir değer yok. Daha da ileri gitti. Doğu Kudüs'ün bölünmesine müsade etmeyeceğiz dedi.

Bu zihniyeti cesaretlendirenler bundan sorumludur. Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor? Uluslararası bir hukuktan bahsedebilecek miyiz? Bu şahıs tüm bu unsurları ihlal ediyor.

Hukuksuzluğu devlet politikası haline getirmektedir. Kınıyoruz. Tüm dünyanın hukuka saygısı olan siyasetçilerini bunu kınamaya ve adım atmaya davet ediyoruz.

Bazı konuları açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Kasten kafa karıştırmaya dönük unsurları takip ediyoruz. Her gün yeni bir kılıkta önümüze bir takım açıklamalar geliyor. CHP'nin İstanbul adayı hukuki ve yasal olan itiraz sürecini illegal ve temelsiz göstermeye çalıştı.

"CUMHURBAŞKANIMIZI MÜDAHALEYE ÇAĞIRMAK, HUKUKİ EN TEMEL PRENSİPLERE AYKIRI"

İtiraz süreci seçim sürecinin hukuki bir parçasıdır. İşin başı da sonu da vatandaş iradesidir. Hepimiz vatandaş için varız. Bir irade tecelli eder, başımızın üstüne yeri var deriz. CHP adayı cümlelerin arasına empati, hoşgörü gibi kelimeler sıkıştırarak itiraz sürecinden bahsediyor. Bir siyasetçi bu cümleleri niye kurar? Sonra yasal süreçten vazgeçin diyor. Cumhurbaşkanı ile iyi geçineceğim gibi bir cümle eklendi buna. Cumhurbaşkanımızı bir müdahaleye çağırmak, hukuki en temel prensiplere aykırı.