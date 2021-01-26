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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

26.01.2021 17:11 | Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'n açıklamalarından satır başları:

Aşılama çalışmaları güçlü bir şekilde devam edecek.

Vatandaşlarımızın korunması için çok yönlü paketler ve eylem planları devreye sokulmaya devam edilecek.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

(Kılıçdaroğlu) Avrupa'daki sosyal demokrat partiler liginden aşırı sağcılar liginin üst sıralarına tırmanmak şeklinde siyasi tutum sergiliyor.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyerek büyük skandallara imza atmaya devam etti.

Devletin valisine, kaymakamına, yargı mensubuna 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir, bu nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım.

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