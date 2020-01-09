AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya değerlendirmesi:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avustralya'da devam eden yangınlara ilişkin, "Yangın sebebiyle oluşan kayıpların acısını paylaşıyor, felakette hayatını kaybedenler nedeniyle başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Çelik, Twitter'dan Avustralya'da meydana gelen yangınlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Avustralya'da rekor düzeydeki hava sıcaklığı nedeniyle çıkan, kuraklıkla birlikte 4 aydır devam eden büyük yangından ve yaşanan kayıplardan derin üzüntü duyduklarını belirten Çelik, "Yangın sebebiyle oluşan kayıpların acısını paylaşıyor, felakette hayatını kaybedenler nedeniyle başsağlığı diliyoruz. Yaşamını yitiren 1,25 milyar hayvandan ve yok olan 8 milyon hektar ormandan ötürü üzüntülerimizi iletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşitli sebeplerle aşırı çoğaldığı ve su sorununa yol açtığı gerekçesiyle 10 bin kadar devenin vurularak öldürüleceği haberini de endişeyle karşıladıklarını işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Avustralya hükümetine farklı bir çözüm bulmalarının gerektiğine dair çağrımızı dile getiriyoruz. Avustralya, develeri öldürmek için kullanacağı kaynakları farklı yöntemler bularak, yaşatmak için kullanabilir. Yangından dolayı insanlar hayatını kaybetti, hayvan ve bitkiler, canlılar yok oldu. Bu acıya, develeri öldürmek gibi acımasız bir eylemi eklemek son derece yanlış olur."