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AK Parti'de temayül yoklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2018 17:39 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın: "Adeta çukur, hendek siyaseti yapanların, hendekte nasıl kendilerinin boğulduğunu bütün Türkiye gördü. Teröre prim vermeyeceğiz, tehdide pabuç bırakmayacağız"

SİİRT (AA) - AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, "Adeta çukur, hendek siyaseti yapanların, hendekte nasıl kendilerinin boğulduğunu bütün Türkiye gördü. Teröre prim vermeyeceğiz, tehdide pabuç bırakmayacağız." dedi.

AK Parti Siirt İl Başkanlığının TÜRGEV Konferans Salonu'nda yerel seçimlere yönelik yapılan temayül yoklamasına katılan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin ilk defa elektronik ortamda e-Temayül yoklaması gerçekleştirdiğini söyledi.

- "Tehdide pabuç bırakmayacağız"

Seçimlerde herhangi bir terör tehdidine de müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, devletin ve hükümetin terörle mücadele konusunda son derece kararlı olduğuna dikkati çeken Ahmet Aydın, "Bu kararlılığımızı son dönemlerde herkes görüyor. Adeta çukur, hendek siyaseti yapanların, hendekte nasıl kendilerinin boğulduğunu bütün Türkiye gördü. Teröre prim vermeyeceğiz, tehdide pabuç bırakmayacağız. Devlet bu kararlılığını her alanda gösteriyor." diye konuştu.

Herkesin gönül rahatlığıyla özgür bir şekilde sandığa gideceğini vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Tehdide de asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu yapanlarla ilgili ne gerekiyorsa her türlü tedbiri devletimiz alacak. Devletimiz o güçtedir ve bu noktada da bütün vatandaşlarımız rahat olsun. Özgür bir şekilde sandığa gitsin, kendisini sevenlere, kendisine hizmet edenlere, kendisi için çalışanlara oyunu da versin, gönlünü de versin. Bizim arzuladığımız budur. Burada hakikaten uzun yıllardır sıkıntıya sebebiyet verenler, memleketin huzurunu kaçıranları inşallah bu sandıkta hep birlikte tekrardan bir ders verelim diye temenni ediyorum."

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