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AK Parti’den, 15 Temmuz gazisinin işten çıkarılmasına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2019 20:06 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 15 Temmuz gazisi Muhammed Hanefi Adaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce işten çıkarıldığını açıkladı.

AK Parti’den, 15 Temmuz gazisinin işten çıkarılmasına tepki

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 15 Temmuz gazisi Muhammed Hanefi Adaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce işten çıkarıldığını açıkladı.
Fatih Şahin, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "CHP’li Mansur Yavaş'ın ekmeğinden ettiği işçi kardeşlerimizden birisi de, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde FETÖ teröristlerine karşı göğsünü siper eden Devlet Övünç Madalyası sahibi gazimiz Muhammed Hanefi Adaş. Mansur Yavaş zulmetmeyi geçti, artık intikam alıyor" dedi. Şahin, Adaş’ın, iş akdi fesih belgesini de paylaştı. Belgede şöyle denildi:
“Şirketimizin Merkez İşyeri Araç ve Makine Müdürlüğü Uzman E kadrosunda çalışmaktasınız. Şirketimiz bünyesinde çalışmakta iken yeniden yapılanma kapsamında Yönetim Kurulumuzun 12.09.2019 tarih ve 17 sayılı kararı ile yürürlüğe giren norm kadro şemasında niteliklerinize uygun profil bulunamamıştır. 4857 sayılı iş kanununun 22. madde hükmü incelendiğinde çalışma koşullarındaki değişikliğin yazılı beyan ile işçiye bağlamayacağı, işverenin ise bildirim sürelerine uymak ve gerekçesini göstermek suretiyle işçinin iş sözleşmesini feshedeceği belirtilmektedir. 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesi gereği ihbar süresi beklenmeksizin 23.09.2019 tarihi mesai bitimi itibariyle iş akdiniz feshedilmiştir. İşlemiş ücretleriniz, kıdem ve ihbar tazminatlarınız vb. hak edişleriniz banka hesabınıza yatırılacaktır. Bu güne kadar şirketimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür eder, üzerinize kayıtlı demirbaş vb. varsa diğer zimmet eşyalarınızı ilgili bölümlere teslim etmeniz gerekmektedir.”
‘DEVLET ADINA MERMİ YEMİŞ BİRİNİN BÖYLE İŞTEN ÇIKARILMASI BENİ ÇOK ÜZDÜ’
İşten çıkartılan Devlet Övünç Madalyası sahibi 15 Temmuz gazisi Muhammed Hanefi Adaş ise yaşananlara çok üzüldüğünü belirterek, şunları söyledi:
"Ayın 23’ünde Genel Müdürlüğe çağrıldım. Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kurşun bey ‘Yeni norm kadrosu çalışmasında sizinle çalışmak istemiyoruz’ dedi. Ben gazi olduğumu söyleyerek norm kadrosunun dışında olduğumu belirttim ve bu kural gazilik kanununda var. Bunun üzerine Genel Müdür beni yanına çağırdı. Bana 3 bin TL maaşla iş teklifinde bulundu. Fakat 2 ay deneme süresi olduğunu belirtti. Bende bunun üzerine teklifi kabul etmedim. ‘O zaman seni işten çıkartıyoruz’ dedi. Bende eşyalarımı toplayıp çıktım. O günden sonra belediye tarafından beni arayan olmadı. Devlet adına mermi yemiş birinin böyle işten çıkarılması beni çok üzdü” ifadelerini kullandı.

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AK Parti’den, 15 Temmuz gazisinin işten çıkarılmasına tepkiAK Parti’den, 15 Temmuz gazisinin işten çıkarılmasına tepki

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