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AK Partili Belediye Başkanı partisinden ihraç edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.10.2018 22:36 | Son Güncelleme

Burdur'un Kemer İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Durmuş Erdem (52), partisinden ihraç edildi.

AK Partili Belediye Başkanı partisinden ihraç edildi

Parti tüzüğünün bazı maddelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Kemer Belediye Başkanı Durmuş Erdem, partiden ihraç edildi. Ak Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu'nun geçen hafta aldığı ihraç kararı AK Parti Burdur İl Başkanlığı'na gönderdi.

E-POSTA YOLUYLA İLETİLDİ

İl Başkanlığı ihraç kararını teslim almayan Durmuş Erdem'e posta yoluyla gönderdi.

Evli ve bir çocuk babası Durmuş Erdem, 2004 yılında beri Kemer ilçe Belediye Başkanlığı yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Burdur Kemer ihraç Durmuş Erdem

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
rant sağlamazsan gonderırler
sebep?
yakında kasrti çıkar.
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