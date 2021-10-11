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  4. AK Parti'li Çonkar, NATO PA Siyasi Komite Başkan Yardımcılığına seçildi

AK Parti'li Çonkar, NATO PA Siyasi Komite Başkan Yardımcılığına seçildi

11.10.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Çonkar, NATO PA Siyasi Komite Başkan Yardımcılığına seçildi

AK Parti İstanbul Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komite Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

NATO PA Sonbahar Genel Kurulu çalışmaları için Portekiz’in Başkenti Lizbon’da bulunan NATO PA Türk Grubu üyesi Çonkar, Siyasi Komite Başkan Yardımcılığı görevine oy birliği ile seçildi.

Daha önce NATO PA Türk Delegasyonu Başkanlığı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanlığı görevlerini de yürüten ve uzun süredir NATO PA Üyesi olarak çalışmalara katılan Çonkar, NATO PA bünyesinde Başkan Yardımcısı ve Raportör olarak birçok komitede çeşitli görevler üstlendi.

Halen NATO PA Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Raportörü de olan Çonkar’ın "Irak’ın Geleceği: Güvenlik, İstikrar ve Bölgesel Meseleler" isimli Raporu da 19-20 Kasım 2021'de Barselona’da düzenlenecek NATO PA Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Toplantısı'nda oylanacak.

Çonkar, NATO PA’nın en önemli komitelerinden biri olan Siyasi Komite Başkan Yardımcısı olarak seçildiği yeni görevinin, Türkiye’nin, bölge ve dünyanın güvenliği ile demokratik yönetim konularında daha aktif ve etkin çalışmalar yapmasına imkan sunacağını belirterek destekleyen tüm delegasyonlara teşekkürlerini iletti.

Çonkar, Türkiye'nin bölge ülkeleri ve bütün ortaklık yapısı çerçevesinde, üzerine düşen görevi, her zaman en iyi şekilde icra etme gayretinde olduğunu, bundan sonra da bu tutumunda etkili bir duruş ortaya koyacağını bildirdi.

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PARTNER"Hayatımın ilk turşusunu kurdum""Hayatımın ilk turşusunu kurdum"
PARTNERŞeffaf Gülşen!Şeffaf Gülşen!
Anahtar Kelimeler:
NATO

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