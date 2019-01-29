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AK Parti'li Dağ: Yağmur sularını ayrıştırıp, daha çok yararlanacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 19:32 | Son Güncelleme

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir’de su baskınlarının altyapı eksikliğinden kaynaklandığını savunarak, "Seçimi kazanırsak yağmur ve kanalizasyon sularını ayrıştırıp, yağmur suyundan daha çok yararlanacağız" dedi.

AK Parti'li Dağ: Yağmur sularını ayrıştırıp, daha çok yararlanacağız

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir’de su baskınlarının altyapı eksikliğinden kaynaklandığını savunarak, "Seçimi kazanırsak yağmur ve kanalizasyon sularını ayrıştırıp, yağmur suyundan daha çok yararlanacağız" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'de bir otelde sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldikten sonra, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) bulunan bir çelik dövme fabrikasını ziyaret etti. Fabrika ziyaretinde, işçilerle tek tek ilgilenen Dağ’a; Aliağa Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Hıdıroğlu, Çiğli Belediye Meclis Üyesi Atilla Atlı ve partililer eşlik etti. Otomotiv, savunma sanayi, iş makinaları, tarım gibi birçok alanda kullanılan çelikleri üreten fabrikadaki makinaları inceleyen Dağ, daha sonra yemekhanede çalışanlarla öğle yemeği yedi.
Ziyaret sonrası DHA’nın sorularını yanıtlayan Dağ, İzmir’de etkili olan yoğun yağışla beraber çok sayıda ev ve iş yerinde yaşanan su baskınlarını değerlendirirken, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmamız dahilinde, planlı, programlı bir şekilde bir bölgeyi yapıp bitirip, diğer bölgeye geçmek suretiyle önümüzdeki seçim dönemine kadar iki su kanalını ayrıştıracak ve yağmur sularından daha çok istifade edeceğiz" dedi.
'İZMİR İÇİN HALEN BU KONUYU KONUŞUYOR OLMAMIZ YANLIŞ'
İzmir’de katı atık kanalizasyonu ile yağmur sularının aynı kanaldan gittiğini dile getiren Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir’de hem ayrıştırma imkanımız yok hem de tıkanma durumumuz fazlasıyla oluyor. Bu Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olan, çözülmesi gereken bir iş. Alt yapı ile alakalı, İZSU’nun görev alanına giren bir konu. İnşallah biz, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandığımızda bunu 5 yıllık süre zarfında planlayarak, İzmir’in tamamını çözeceğiz. Bir anda tamamında bu işi çözmek mümkün değil. Çünkü bir anda çözme noktasında hamle yapmak yaşantıda bir takım sıkıntılar doğurabilir ama planlı, programlı bir şekilde bir bölgeyi yapıp bitirip, diğer bölgeye geçmek suretiyle önümüzdeki seçim dönemine kadar iki su kanalını ayrıştıracak ve yağmur sularından daha çok istifade edeceğiz. İzmir için halen bunu konuşuyor olmamızın da bir yanlışlık olduğu kanaatindeyim. Dünya artık bunları çoktan geçti. İnşallah bu dönemi alarak Belediye Başkanlığı imkanıyla bunları sağlayacağız."
'BİZE BİR EL DAHA LAZIM'
AK Partili Dağ, genelde iktidarda olduklarını ancak yerelde muhalefette bulunduklarını belirterek, "Bize bir el daha lazım" dedi. Dağ, şöyle konuştu: "Ben 2011 yılından beri İzmir'in AK Partili milletvekiliyim. Biz iktidarda 16 yıldır varız, 2011 yılından beri de TBMM Başkanımız Binali Bey ile birlikte İzmir’e önemli birçok şeyi kazandırma imkanımız oldu. Dolayısıyla elimizin biri çok sağlam ve güçlü. Bu güçlü elle Konak Tüneli'ni yapıyoruz, Çiğli Devlet Hastanesi’ni yapıyoruz, Belkahve Tüneli'ni yapıyoruz, Sabuncubeli Tüneli'ni yapıyoruz, Çandarlı Limanı'nı yapıyoruz. Ancak bize bir el daha lazım. Bu eli de kazanınca, vahşi depolama bitecek, İZBAN genişleyecek, çarpık kentleşme bitecek, yağmur suyu ile atık su ayrı ayrı yerlerden gidecek. Onun için bize iki el lazım. Bir 5 yıl daha tek el olmasın diyoruz."

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