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AK Partili Fatih Şahin'den Mansur Yavaş iddiası: Yüzde 67’sini yandaşlarına dağıttı

11.12.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'den dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Twitter üzerinden video mesaj yayınlayan Şahin, Yavaş için "ihalelerin yüzde 67’sini kapalı kapılar ardında yandaşlarına dağıttı" ifadelerini kullandı.

AK Partili Fatih Şahin'den Mansur Yavaş iddiası: Yüzde 67’sini yandaşlarına dağıttı

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekli Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ihalelerin yüzde 67'sini 'yandaşlara' dağıttığını iddia etti.

"ANKARA'YA TEK BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKMADI"

2021 yılının Ankara’da büyükşehir belediyeciliği açısından kayıp bir yıl olduğunu söyleyen Şahin, “ CHP’li Mansur Yavaş, belediye başkanlığında üçüncü yılını doldurmak üzere. Üç yılda, Ankara’ya kazandırmış olduğu tek bir eser yok. Seçim döneminde verdiği sözlerin hiçbirisini tutmadı. Ankara’ya tek bir çivi dahi çakmadı. Ankara’nın gençleri için, kadınları için; esnafı, çiftçisi, memuru için tek bir adım atmadı. Bu süre zarfında merkezi hükümet Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bütün paralarını bittamam ödedi” ifadelerini kullandı.

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"NOBRA, TAHAMMÜLSÜZ, ÇİRKİN"

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın çoğunlukta olduğu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Yavaş’ın bütün kaynak taleplerine ‘evet’ dediğini bildiren Şahin, “CHP’li Mansur Yavaş’ın önünde hizmet için hiçbir engel yok. Ama o bütün bu kaynakları çarçur etti. Yol yok, su yok, park yok. Kütüphane yok, spor merkezi yok, yüzme havuzu yok, kreş yok. Bir karış metro, tek bir salıncak yok. Kısacası hizmet yok, eser yok, huzur yok. Peki ne var? Trafik var, vurgun var, soygun var. Şeffaflık vadederek geldi. Ama ihalelerin yüzde 67’sini kapalı kapılar ardında yandaşlarına dağıttı” diye konuştu.

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Yavaş’ın Ankara’nın parasını kendi reklamı için harcadığının altını çizen Şahin, “Çünkü aklı Ankara’da değil, aklı başka yerlerde. Seçim döneminde katılımcılıktan, hoşgörüden bahsediyordu. Koltuğa oturunca kaba, nobran, tahammülsüz, çirkin yüzü ortaya çıktı. Bir önceki seçimin üzerinden 32 ay geçti, kaldı 28 ay. CHP’li Mansur Yavaş için geri sayım başladı. Çoğu gitti azı kaldı. Yolcudur Mansur, ahvali kısaca budur” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Mansur Yavaş AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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