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CHP'nin Mersin mitingine neden katılmadı? Mansur Yavaş açıkladı

07.12.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz cumartesi Mersin'de düzenlediği mitinge neden katılmadığını açıkladı.

CHP'nin Mersin mitingine neden katılmadı? Mansur Yavaş açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de erken seçim talebiyle düzenlediği mitingde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş yer almamıştı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ KATILMAMIŞTI

Miting sonrası kürsüye çağrılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Şeçer Kılıçdaroğlu ile birlikte poz verirken, İmamoğlu ve Yavaş'ın neden olmadığı merak konusu oldu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarkıkaya'ya konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Merkez tarafından; önceden planlanmış etkinliği olanların, programlarını iptal etmemesi gerektiği şeklinde bir mesaj iletildiğini söyledi.

MANSUR YAVAŞ, MİTİNGE NEDEN KATILMADIĞINI AÇIKLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Sarıkaya'ya yaptığı açıklamada Genel Merkez'in mesajı doğrultusunda programını iptal etmediğini belirtirken "Kendi mitingime davetle mi gideceğim?" ifadelerini kullanarak tartışmalara noktayı koydu.

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İMAMOĞLU DA SEMPOZYUMDAYDI

Öte yandan 4-5 Aralık 2021'de İstanbul'daysa büyükşehir belediyesi Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran Sempozyumu’ düzenlenmiş, İmamoğlu, bu sempozyumun açılış konuşmasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Mersin CHP
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