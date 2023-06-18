AK Partili Hamza Dağ'dan HDP'li Saki'ye sert tepki: Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki'nin polis ekiplerine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dağ, şu ifadeleri kullandı:



"Adeta toplumsal düzeyde ahlaki tahribatı kendisine görev edinmiş gibi davranan HDP’li vekil, sapkınların yasa dışı gösterisinde başı çekmiş ve emniyet güçlerimize hakaret etmiş. Değerlerimize düşmanlığı "Onur" zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz. Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir."

