HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Partili Hamza Dağ'dan HDP'li Saki'ye sert tepki: Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir

AK Partili Hamza Dağ'dan HDP'li Saki'ye sert tepki: Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir

18.06.2023 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki'nin polis ekiplerine 'işgalci kuvvetler' demesine tepki göstererek, "Değerlerimize düşmanlığı “Onur” zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz. Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir." ifadelerini kullandı.

AK Partili Hamza Dağ'dan HDP'li Saki'ye sert tepki: Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki'nin polis ekiplerine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Adeta toplumsal düzeyde ahlaki tahribatı kendisine görev edinmiş gibi davranan HDP’li vekil, sapkınların yasa dışı gösterisinde başı çekmiş ve emniyet güçlerimize hakaret etmiş. Değerlerimize düşmanlığı "Onur" zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz. Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eleştirilere 'halay' videosuyla yanıt verdi!Eleştirilere 'halay' videosuyla yanıt verdi!
Meteoroloji'den 29 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacakMeteoroloji'den 29 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak
"Aktif siyaseti bırakıyorum" Cem Uzan'dan dikkat çeken açıklama"Aktif siyaseti bırakıyorum" Cem Uzan'dan dikkat çeken açıklama
Anahtar Kelimeler:
Hamza Dağ ak parti

En Çok Okunan Haberler

Tüm parasıyla araba aldı! Başına gelmeyen kalmadı

Tüm parasıyla araba aldı! Başına gelmeyen kalmadı

İzmir'de tüyleri diken diken eden vahşet!

İzmir'de tüyleri diken diken eden vahşet!

Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler kritik saate çevrildi! Toplantıda bir ilk: Artık rakam konuşulacak

Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler kritik saate çevrildi! Toplantıda bir ilk: Artık rakam konuşulacak

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Türkiye'de kaydedildi! 16 dakikada tam 85 tane...

Türkiye'de kaydedildi! 16 dakikada tam 85 tane...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.