AK Partili Hamza Dağ'dan 'Saraçhane' göndermesi: Maksat adaylık yarışında öne çıkmak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay hapis cezası alarak 'siyasi yasaklı' duruma düşmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. 6'lı masa, mahkeme kararının ardından tepki göstermek için ortak miting düzenleme kararı aldı. Saraçhane'de bir araya gelen muhalefet liderleri, mahkemenin Ekrem İmamoğlu kararına ortak tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Saraçhane'de düzenlenen 'Millet İradesi' mitingiyle ilgili sözleri ise sosyal medyada ses getirdi.

YENİKAPI MI, SARAÇHANE Mİ?

Bugün düzenlenen ortak buluşma için İstanbul Valiliği'ne yazı gönderen CHP, Saraçhane yerine Yenikapı için izin istedi. Ancak iddiaya göre Ekrem İmamoğlu Yenikapı yerine mitingin Saraçhane'de yapılmasını istedi.

AK PARTİ'DEN 'ADAY' GÖNDERMESİ

AK Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bu olayın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yaşananları 'adaylık yarışında öne çıkmak' olarak değerlendiren Hamza Dağ şu ifadeleri kullandı;

"CHP 'Mağdur piyesi' için sahne olarak önce Yenikapı Meydanı’nı istemiş, Ekrem İmamoğlu 'Baş aktör' hevesiyle Saraçhane’de ısrarcı olmuş. Güya 'Bir olmaya' dair bir mesaj verecekler ama maksat belli; adaylık yarışında öne çıkmak."