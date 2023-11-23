AK Partili Hamza Dağ'dan Tunç Soyer açıklaması: 'Siyasi mağduriyet çıkarmak istiyor'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturma başlatıldığı iddiasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Dağ, ortada bir soruşturma ve iddianame olmadığını ifade ederek "Tunç Soyer kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu iki olaydan da siyasi mağduriyet çıkarmak istemektedir" dedi.

Dağ açıklamasında şunları ifade etti:

"Birkaç gündür bazı basın yayın organlarında 9 Eylül törenlerinde ecdadımıza hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturma başlatıldığına dair haberler yer almaktadır.

İşin özeti şudur: Osmanoğlu ailesinden ve diğer vatandaşlarımızdan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına u konuyla ilgii suç duyurusunda bulunulmuştur. Başsavcılıkta, İçişleri Bakanlığı'na Tunç Soyer hakkında araştırma yapılması için talepte bulunmuştur. Talep doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nca araştırma başlatılmıştır. Bununla ilgili yazı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ulaşınca Tunç Soyer ve ekibi tarafından zamanlaması da manidar bir şekilde soruşturma başlatılmış gibi bazı basın yayın organlarına servis edilmiştir.

Yine aynı şekilde bazı yayın yayın organlarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde belediye binası önündeki kilise çanını, Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiasıyla ilgili olarak soruşturma açıldığına ilişkin haberler yer almaktadır.

Bir vatandaşın Seferihisar Kaymakamlığı'na ısrarlı şikayeti üzerine bu iddia ile ilgili de İçişleri Bakanlığı'nın araştırması devam etmektedir.

Durum bu kadar açık ve net iken, başarısızlığını örtbas etmeye çalışan Tunç Soyer, kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu iki olaydan da siyasi mağduriyet çıkarmak istemektedir. Bu hal ve davranışlar bizim şimdiye kadar tecrtübe ettiğimiz gibi CHP siyasetinin tipik bir örneğidir.

Ortada bir soruşturma ve iddianame yok iken, bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan Tunç Soyer'e tavsiyemiz İzmir'in sorunları dağ gibi birikmişken, hemşehrilerimiz hizmet beklerken siyasi ayak oyunlarını bir yana bırakıp şu 4 ayında belediye başkanı olarak çalışmasıdır."







