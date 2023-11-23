HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Partili Hamza Dağ'dan Tunç Soyer açıklaması: 'Siyasi mağduriyet çıkarmak istiyor'

AK Partili Hamza Dağ'dan Tunç Soyer açıklaması: 'Siyasi mağduriyet çıkarmak istiyor'

23.11.2023 13:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ilgili yaptığı açıklamasında "Kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu iki olaydan da siyasi mağduriyet çıkarmak istemektedir" dedi.

AK Partili Hamza Dağ'dan Tunç Soyer açıklaması: 'Siyasi mağduriyet çıkarmak istiyor'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturma başlatıldığı iddiasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Dağ, ortada bir soruşturma ve iddianame olmadığını ifade ederek "Tunç Soyer kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu iki olaydan da siyasi mağduriyet çıkarmak istemektedir" dedi.

Dağ açıklamasında şunları ifade etti:

"Birkaç gündür bazı basın yayın organlarında 9 Eylül törenlerinde ecdadımıza hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturma başlatıldığına dair haberler yer almaktadır.

İşin özeti şudur: Osmanoğlu ailesinden ve diğer vatandaşlarımızdan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına u konuyla ilgii suç duyurusunda bulunulmuştur. Başsavcılıkta, İçişleri Bakanlığı'na Tunç Soyer hakkında araştırma yapılması için talepte bulunmuştur. Talep doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nca araştırma başlatılmıştır. Bununla ilgili yazı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ulaşınca Tunç Soyer ve ekibi tarafından zamanlaması da manidar bir şekilde soruşturma başlatılmış gibi bazı basın yayın organlarına servis edilmiştir.

Yine aynı şekilde bazı yayın yayın organlarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde belediye binası önündeki kilise çanını, Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiasıyla ilgili olarak soruşturma açıldığına ilişkin haberler yer almaktadır.

Bir vatandaşın Seferihisar Kaymakamlığı'na ısrarlı şikayeti üzerine bu iddia ile ilgili de İçişleri Bakanlığı'nın araştırması devam etmektedir.

Durum bu kadar açık ve net iken, başarısızlığını örtbas etmeye çalışan Tunç Soyer, kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu iki olaydan da siyasi mağduriyet çıkarmak istemektedir. Bu hal ve davranışlar bizim şimdiye kadar tecrtübe ettiğimiz gibi CHP siyasetinin tipik bir örneğidir.

Ortada bir soruşturma ve iddianame yok iken, bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan Tunç Soyer'e tavsiyemiz İzmir'in sorunları dağ gibi birikmişken, hemşehrilerimiz hizmet beklerken siyasi ayak oyunlarını bir yana bırakıp şu 4 ayında belediye başkanı olarak çalışmasıdır."

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk duyurdu! Eski özelliği geri geliyorElon Musk duyurdu! Eski özelliği geri geliyor
Utanmayın herkes yaşayabilir! İşte iktidarsızlığı bitirecek yiyecekler...Utanmayın herkes yaşayabilir! İşte iktidarsızlığı bitirecek yiyecekler...
Silahla vurulmuş halde bulunmuştu! Polis sevgilisi gözaltına alındıSilahla vurulmuş halde bulunmuştu! Polis sevgilisi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Tunç Soyer İzmir Hamza Dağ CHP ak parti
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Sosyal medyadan paylaştı! Kılıçdaroğlu ile yapılan anlaşmanın ilk kez fotoğrafları ortaya çıktı

Sosyal medyadan paylaştı! Kılıçdaroğlu ile yapılan anlaşmanın ilk kez fotoğrafları ortaya çıktı

Elini öpmesi tartışma yaratmıştı! Özel'den Pervin Chakar açıklaması

Elini öpmesi tartışma yaratmıştı! Özel'den Pervin Chakar açıklaması

MSB kaynaklarından ‘Eurofighter’ ve KAAN açıklaması!

MSB kaynaklarından ‘Eurofighter’ ve KAAN açıklaması!

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

Yine gündemde! Dakikalarca ağladı... "Anne neredesin?"

Yine gündemde! Dakikalarca ağladı... "Anne neredesin?"

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.