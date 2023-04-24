AK Partili Hamza Dağ: 'İnşallah önümüzdeki 5 senede yine iktidar olarak devam edeceğiz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Çiğli ilçesindeki temasları kapsamında İzmir 1. Amatör Lig ekiplerinden Harmandalıspor ile Çiğli Esentepespor takımları arasındaki karşılaşmayı izledi. Dağ, maçın sonunda futbolcularla sohbet etti.

Dağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yanlış politikaları nedeniyle Çiğli'nin Harmandalı'ndaki çöplükle anıldığını söyledi.

Bölgenin sporla anılmasını istediklerini ve bu konuda yatırımları artıracaklarını belirten Dağ, "Birkaç yıl içinde Çiğli'den çıkan sporcuların ülke gündeminde olduğunu, milli takımda, Süper Lig'de oynayan futbolcular olduğunu hep beraber göreceğiz. Buraya da bunların yatırımlarını da hızlıca hayata geçireceğiz." diye konuştu.

"BİZ YAPTIKLARIMIZLA MİLLETİN KARŞISIDAYIZ"

Dağ, seçime giderken hemen her gün millete müjdeler verdiklerini dile getirdi.

"Geçen hafta hem TCG Anadolu'nun hizmete alınması, aynı zamanda milletimize bunun sunulması durumu söz konusu oldu." diyen Dağ, şöyle devam etti:

"Birkaç gün sonra Karadeniz doğal gazı milli sisteme verildi. Bu doğal gazdan biz aile bankası kuracağız ve inşallah aile kurmak isteyen gençlerimize ve aynı zamanda iş kurmak isteyen gençlerimize buradan iki yıl ödemesiz bir destek verme imkanı olacak. Bunu da inşallah seçimden sonra hayata geçireceğiz. Yine bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mız Sakarya'da açılışlar gerçekleştiriyor. Dün de depremin üzerinden iki aylık bir süre geçmiş olmasına rağmen köy evlerinin teslimatı yapıldı. Biz gerçeklerle milletimizin karşısındayız. Biz yaptıklarımızla milletin karşısındayız. Yaptıklarımızı ortaya koyuyoruz ve yapacaklarımız açısından da 'Yaptıklarımızın teminatıdır.' diyoruz."

"SÜKUNUN DEVAMINI ARZULUYORUZ"

Dağ, ülkede huzurun sürmesini istediklerini vurguladı.

Birilerinin tehditleriyle yol yürümeyeceklerini ifade eden Dağ, şöyle dedi:

"Sürekli olarak parmak sallayan bir kesim var. 'Hesaplaşacağız.' diyorlar. Biz 21 yıl iktidarımız döneminde ki bazıları bizim iktidarımızda bakanlık, başbakanlık yapıp şu anda karşı ittifaka geçmiş olsalar da günahıyla, sevabıyla her yaptığımızın sonuna kadar arkasındayız. İnşallah önümüzdeki 5 senede yine iktidar olarak devam edeceğiz ama ısrarlı bir şekilde bizimle hesaplaşacağını söyleyenler, bizi temsil eden kitlelerle bize bugüne kadar oy veren kitlelere parmak sallayanlar ve aynı zamanda da 14 Mayıs'tan sonrası için birtakım heveslerini ortaya koyan terör örgütleri bizim huzurumuzu bozamayacak."

TCG Anadolu'nun İzmir'e geleceğini kaydeden Dağ, "İnşallah TCG Anadolu gemisi önümüzdeki hafta İzmir'e gelecek ve körfeze demir atacak. Büyük ihtimalle, zamanlamada bir sorun olmazsa cuma günü inşallah TCG Anadolu gemimiz İzmir'de olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA



