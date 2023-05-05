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AK Partili Hamza Dağ 'kampanyasına katkımız olsun' diyerek açıkladı! 'Onları ziyaret edin'

05.05.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim tavsiyesinde bulundu. "Ben hem Kılıçdaroğlu'na hem de ajanslarına buradan şöyle bir seslenmek istiyorum. Onların da kampanyasına bir katkımız olsun" diyen Dağ, "PKK ve FETÖ'ye çok net tavır koyun. Panik halindeki video çekmeleri bırakın. Togg fabrikasını, TCG Anadolu'yu, Filyos'taki doğal gaz tesisimizi ve Mersin'deki nükleer tesisi ziyaret edin. Gabar'daki petrol keşfini görün" ifadelerini kullandı.

AK Partili Hamza Dağ 'kampanyasına katkımız olsun' diyerek açıkladı! 'Onları ziyaret edin'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bengisu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için Kütahya halkının güçlü destek sağlayacağına inandığını söyledi.

Muhalefetin yürüttüğü seçim kampanyalarına değinen Dağ, şöyle konuştu:

"Muhalefet kampanya dönemini PKK ve FETÖ'nün desteğine endekslemiştir. Kampanya döneminde neredeyse en büyük medet umduğu yer terör örgütlerinin desteğidir. Yalandan terör örgütlerine karşı olduklarına dair yaptıkları birkaç açıklama, savsaklama ve bu işi tamamen basitleştirmeye yönelik hamlelerdir. Ama şu kampanya dönemine baktığımızda 'yedili koalisyon'un cumhurbaşkanı adayının açıklanmasından beri sürekli terör örgütlerinin destek açıklamaları, 'yedili masa'nın cumhurbaşkanı adayının da buna dair hiçbir şey söylememiş olmasıdır. Biz milletimizin bize çizdiği yolda ilerliyoruz. Karşı taraf ise PKK'nın ve FETÖ'nün onlara çizdiği yolda ilerlemektedir."

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Dağ, gelecek dönemin ülkenin şahlanış dönemi olacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rekor oyla yeniden seçileceğini, AK Parti'nin ise açık ara birinci parti olacağını dile getirdi.

Kendilerinin 14 Mayıs'a kadar sakin şekilde devam edeceğini anlatan Dağ, "Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindekilerin son dönemde yaptığı açıklamalara, çektiği videolara baktığımızda panik halinde olduklarını görüyoruz. Kaybettiklerini onlar da görmeye başladı. Reklam ajansları, gündüz miting yaparken akşam da video çekmesi için hızla önüne bazı metinler veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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"PKK VE FETÖ'YE ÇOK NET TAVIR KOYUN"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Dağ, şöyle devam etti:

"Ben hem Kılıçdaroğlu'na hem de ajanslarına buradan şöyle bir seslenmek istiyorum. Onların da kampanyasına bir katkımız olsun. Bu panik hali sizin kaybettiğinizin göstergesi. Bu saatten sonra 'Bu seçimde faydalı bir iş yaptık' diye yarın bir gün evlatlarınıza bir şey söyleyecek olursanız ya da kampanyada pozitif bir şey yaptık noktasında olmak istiyor iseniz, bu kampanya 'PKK ve FETÖ endeksli gitti' denilmesini istemiyorsanız PKK ve FETÖ'ye çok net tavır koyun. Bundan sonra panik halindeki video çekmeleri bırakın. Togg fabrikasını, TCG Anadolu'yu, Filyos'taki doğal gaz tesisimizi ve Mersin'deki nükleer tesisi ziyaret edin. Gabar'da bu ülkenin enerji konusundaki makus talihini yenecek o petrol keşfini görün. Oradan da PKK terör örgütüne açıkça mesaj verin. 'Sizin yıllarca yaptığınız terör, birilerinin hakkını savunmak için değil, buradaki petrolümüzü çıkartmamak için yaptığınız Gabar'da ortaya çıkmıştır' deyin. Seçime kalan 10 gün içinde de en azından bunlara yetişebilirsiniz diye düşünüyorum."

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THE ECONOMİST DERGİSİNDEKİ İFADELER

Hamza Dağ, bir soru üzerine, The Economist dergisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelere değindi.
Bunun, Türkiye'yi hala eski Türkiye zannedenlerin işi olduğunu dile getiren Dağ, "Türkiye her şeyiyle artık yepyeni bir Türkiye. Bizde eski Türkiye'den tek kalan, muhalefet. Ne yazık ki muhalefetin değişimini, dönüşümü başaramadık. Onun için bu derginin veya Londra'daki, Washington'dakilerin ne dediğinin önemi yok. Bizim için milletimizin de dediği önemli. Kütahya'daki vatandaşlarımızın dediği önemli. Vatandaşlarımız sözünü 14 Mayıs'ta gayet gür bir şekilde söyleyecek, bu dergiye de gerekli mesajı verecek." ifadelerini kullandı.

Dağ, basın toplantısının ardından çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Hamza Dağ Kemal Kılıçdaroğlu

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